Синоптики: Завтра будет до - 15 градусов 2 13.02.2018, 18:15

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В Беларуси 14 февраля ожидается снег.

Завтра будет облачно, ночью с прояснениями, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов мороза, при прояснениях - минус 10-15. Днем будет 1-7 градусов ниже нуля.