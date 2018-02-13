Сегодня родилась Франциска Урсула Радзивилл 13.02.2018, 18:42

Урсула Радзивилл

Первая в ВКЛ женщина-драматург многое сделала для Несвижа.

В этот день родилась Франциска Урсула Радзивилл.

Некоторые факты об этой выдающейся личности:

Франциска Урсула Радзивилл (1705 — 1753) – поэт, первая в ВКЛ женщина-драматург. Получила хорошее образование, владела европейскими языками, хорошо знала мировую литературу и историю, отмечает «Белсат».

Руководила реставрацией Несвижского замка, возобновила типографию и увеличила библиотеку Несвижского замка до 9000 томов.

Урсула была влюблена в театр, но когда в Несвиж приехала иностранная театральная труппа, княгине так не понравилась инсценизация, что она решила создать собственный театр.