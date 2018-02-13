Сегодня родилась Франциска Урсула Радзивилл
- 13.02.2018, 18:42
Первая в ВКЛ женщина-драматург многое сделала для Несвижа.
В этот день родилась Франциска Урсула Радзивилл.
Некоторые факты об этой выдающейся личности:
Франциска Урсула Радзивилл (1705 — 1753) – поэт, первая в ВКЛ женщина-драматург. Получила хорошее образование, владела европейскими языками, хорошо знала мировую литературу и историю, отмечает «Белсат».
Руководила реставрацией Несвижского замка, возобновила типографию и увеличила библиотеку Несвижского замка до 9000 томов.
Урсула была влюблена в театр, но когда в Несвиж приехала иностранная театральная труппа, княгине так не понравилась инсценизация, что она решила создать собственный театр.