Навальный - россиянам: Давайте ловить жуликов за руку вместе 1 Алексей Навальный

13.02.2018, 23:24

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Главный проект забастовки избирателей.

Если и есть что-то на этих «выборах» важное, то только то, о чём вы прочитаете ниже.

Мы с вами отлично понимаем уже сейчас, что вечером 18 марта Путин объявит о своём переизбрании с результатом не менее 75%. Это уже сейчас любая социология показывает, можете посмотреть нашу.

Это произойдёт не потому, что Путин сверхпопулярен, а потому, что это не выборы, а именно переизбрание. Весь сценарий быть утвержден заранее, специальные кандидаты подобраны по результатам исследований, собеседований и кастинга.

В теории, кандидаты-соперники могли бы ещё предпринять шаги к тому, чтобы понизить рейтинг Путина. Но вот честно себе скажите: сейчас, за месяц до выборов, вы видите какую-то массовую агитационную работу кандидатов, направленную на понижение рейтинга Путина?

Даже так: назовите три агитационные акции любого из кандидатов, запомнившиеся вам за последнее время. Или не запомнившиеся — те, про которые вы где-то слышали или читали.

Ничего не вспомните, потому что ничего и нет. В этом план администрации Путина и они его полностью контролируют.

Есть только одна вещь, которую не контролируют они, но можем контролировать мы. Явка избирателей.

Это единственное уязвимое место кампании. Результат 75%+ Путину гарантирован, и это его уже не заботит. Но очень сильные его волнения вызывает возможность заявить после голосования: подавляющее большинство граждан России выборам доверяет и пришло голосовать на участки.

Именно поэтому вся государственная машина сейчас направлена на обеспечение явки в 70%. Вы сами видите примеры этого повсюду.

Если явки не будет, то путинский план ломается. Они устроили спектакль. Наняли актёров. Завезли бутерброды в буфет. Пригласили гардеробщиков. А зрители взяли — и не пришли.

Власть это понимает. Поэтому какой будет главный инструмент поднятия явки? Правильно: фальсификации.

Памфилова может сто тысяч раз сказать о том, что хочет провести честный подсчёт. Но мы точно знаем — они готовят фальсификации. И ни одни общероссийские выборы без них не обошлись.

И в том момент, когда они будут мухлевать, мы хотим, чтобы вы стояли рядом и вместе с нами ловили жуликов за руку.

Посмотрите видеоролик о главном проекте забастовки избирателей. Впервые в истории мы попытаемся закрыть наблюдателями значительное количество участков по всей стране.

Без вас этого не получится, поэтому заходите скорее сюда.

Мы можем это сделать. Штаб есть, он умеет работать. Люди есть. Деньги соберем.

Мы проводили специальные учения. Вот здесь о них написано подробно. В Татарстане, субъекте, где на на прошлых президентских выборах нарисовали явку 82,99%.

Там недавно были местные референдумы, мы отобрали несколько участков и закрыли их наблюдателями.

Результат был фантастический.

Участки без наблюдателей — средний процент явки 66%. Референдумы признаны состоявшимися.

Участки с нашими наблюдателями — средний процент явки 19% (а в некоторых местах — 11%). Референдумы признаны несостоявшимися.

В 2018 году фальсификации будут происходить по всей стране. Кремль поставил губернаторам цель — 70% явки. И тот, кто не даст 70%, получит по башке. А люди понимают, что это не выборы, а подделка, — идти голосовать не хотят. Что остаётся делать губернатору? Только рисовать. И будет рисовать.

А мы будем их ловить. Присоединяйтесь к нам, это будет весело.

Алексей Навальный, navalny.com