Cтавка рефинансирования снижена до 10,5% годовых 4 14.02.2018, 9:51

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Решение было принято на заседании правления Нацбанка.

Сегодня Нацбанк снизил ставку рефинансирования. Она уменьшилась на 0,5 п.п. до 10,5% годовых. Решение было принято на заседании правления регулятора в конце января, сообщает belmarket.by.

Также с 14 февраля снижены ставки по постоянно доступным двусторонним операциям поддержки ликвидности на 0,25 п.п до 11,75% годовых. Ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности не изменились. Они составляют 8% годовых.

Не исключено, что сегодняшнее снижение ставки является последним в году. Представители Нацбанка в более ранних выступлениях определяли нижний предел значения ставки по итогам года в 9,5-10,5%.