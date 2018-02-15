Трамп поддержал новый законопроект по иммиграции 15.02.2018, 15:59

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Дональд Трамп

Президент США призвал всех сенаторов голосовать за эту инициативу.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что поддерживает законопроект по иммиграции, разработанный сенатором-республиканцем Чаком Грассли, и призвал всех сенаторов принять его, сообщает «Голос Америки».

«Я призываю всех сенаторов от обеих партий поддержать законопроект Грассли и не поддерживать никакие законопроекты, не соблюдающие четыре основополагающих принципа, в том числе принцип недопустимости временных мер», – сказал Трамп, имея в виду четыре требования Белого дома к иммиграционной реформе.

В опубликованном пресс-релизе Белого дома приводится призыв президента Трампа ратифицировать «ответственную и основанную на здравом смысле иммиграционную реформу, которая бы была полезной для американского народа».

Белый дом поручил Конгрессу, где большинство сейчас составляют республиканцы, разработать перманентный иммиграционный закон, который бы пришел на смену реформам администрации Обамы, полгода назад.

За последние недели, Трамп предложил создать возможность получения гражданства США для 1,8 млн незадокументированных «мечтателей», прибывших в страну нелегально, а также создать преимущество для высококвалифицированных зарубежных специалистов.

Нынешняя неделя на Капитолии была почти целиком посвящена дебатам по иммиграционным вопросам. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл из штата Кентукки, выступил в унисон с президентом и призвал своих коллег к радикальному пересмотру иммиграционного законодательства.

«Здравый смысл говорит нам, что бесполезно лечить лишь один симптом болезни у нашей иммиграционной политики. Мы должны также заняться и более глубинными проблемами».

Демократы возражают на это, что радикальная иммиграционная реформа должна проводиться отдельно от решения судьбы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) – закона, защищающего от депортации т. н. «мечтателей»: тех жителей США, кто был привезен в страну в малолетнем возрасте родителями-нелегалами.

«Мы не станем оставаться в стороне, – заявил сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин, – и не позволим «мечтателям» стать политическими заложниками всей обширной иммиграционной политики администрации (Белого дома)».

«Главное – дискуссия об иммиграции, а не только спор о (программе) DACA, – взражает на это сенатор Грассли. – Дискуссия об иммиграции должна включать и дискуссию о мерах… призванных удалить опасных преступников-иностранцев из нашей страны».