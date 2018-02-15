Завтра потеплеет до +2°С 1 15.02.2018, 17:46

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

16 февраля погоду Беларуси, в основном, будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, сообщает pogoda.by.

Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на значительной части территории небольшой снег. Утром и днем местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -4..-10°С, во второй половине дня повысится до -4..+2°С. Атмосферное давление будет падать.

17-18 февраля погоду будут определять атмосферные фронты и более теплые воздушные массы, поступающие с акватории Балтийского моря. На большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, 18 февраля днем порывистый. Температура воздуха минимальная в ночные часы -1..-7°С, максимальная в дневные часы -3..+3°С.