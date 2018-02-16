Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом готовят местный референдум 3 16.02.2018, 14:35

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Уже 34 тысячи подписей собрано против строительства аккумуляторного завода под Брестом.

Жители города и близлежащих территорий опасаются потенциально опасных выбросов, а власти не видят в этом проблемы, и отвечают брестчанам, что завод будет построен, пишет cайт телеканала «Белсат».

На обращение людей в Брестский горисполком с требованием, чтобы на территории города была организована встреча с представителями районных, городских и областных властей с целью обсудить ситуацию вокруг строительства завода, был получен отрицательный ответ. Также большая группа неравнодушных лиц обращалась в Брестский облисполком с различными предложениями, в частности предлагали остановить строительство. Облисполком ответил, что для этого нет никаких оснований.

Ход кампании против строительства завода Belsat.eu прокомментировал правозащитник Роман Кисляк.

«Я считаю, что общественное обсуждение проведено ненадлежащим образом, жители Бреста вообще были исключены из этого процесса, у них не было никакой возможности узнать об этом строительстве, а жители Брестского района были таким образом проинформированы, что они узнали только после начала строительства. Я думаю, что мы отстоим наше право на чистую окружающую среду и не позволим появиться этому заводу».

Сейчас инициативные группы пишут письма в различные инстанции, готовят обращение в администрацию Лукашенко и продолжают собирать подписи. А некоторые группы граждан ставят своей целью организацию местного референдума, на котором предлагается решить, нужно ли Бресту похожее производство. Но механизмов, как этого добиться, активисты пока не изобрели. Напомним, что прецедентов с местными референдумами в Беларуси пока не было.