Капитаны сборных Беларуси по теннису уволены со своих постов 2 16.02.2018, 17:39

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Владимир Волчков и Эдуард Дубров

Причиной увольнения Эдуардa Дубровa и Владимирa Волчковa стали последние поражения в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса.

Руководство Белорусской теннисной федерации уволило своих постов капитана женской сборной Эдуарда Дуброва и капитана мужской команды Владимира Волчкова, пишет tut.by.

Причиной увольнения стали последние поражения в Кубке Федерации и Кубке Дэвиса. Напомним, что белоруски уступили Германии со счетом 2:3. Причиной того поражения стала болезнь Александры Саснович. Мужчины же проиграли 0:5 Австрии.

Отметим, что именно при Дуброве и Волчкове эти команды достигли самых высоких результатов за последние годы. Эдуард Дубров довел белорусок до финала Кубка Федерации, а Владимир Волчков — до плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса.

В 2017 Эдуард Дубров был назван лучшим тренером Беларуси.