В белорусскоязычных группах детсада родной язык звучит дважды в неделю 3 17.02.2018, 17:53

Полностью белорусскоязычных садов в Минске только два.

Пока Министерство образования обещает подготовить статистику о белорусскоязычных детских садах, родители дошколят провели свой мониторинг, передает kp.by.

Полностью белорусскоязычных садов в Минске два, еще в сотне формально есть белорусскоязычные группы. Но даже там родители сталкиваются с проблемой: белорусской речи дети почти не слышат.

- Нават у беларускамоўных групах мову вывучаюць толькі два разы на тыдзень, - рассказывает мама дошколят Александра Боярина. - Мы пытаемся, ці абавязаны выхавацелькі з дзецьмі ў астатні час камунікаваць па-беларуску, нам адказваюць вельмі няўпэўнена, дакументамі гэта падмацаваць не могуць. Атрымліваецца, што абавязаны толькі правесці два заняткі мовы на тыдзень? На гэтым усё.

Официально преподавание в белорусскоязычных группах должно вестись на белорусском языке. Но в реальности ситуация обстоит иначе.

- Загадчыца можа спакойным голасам апраўдаць няведанне беларускай мовы выхавацелек (беларускамоўнай групы!) тым, што «у нас два государственных языка, что вы хотите», - возмущена Александра. - Загадчыца часам не ў стане адказаць на пытанні па-беларуску, і ёй здаецца, што калі яна раз на дзень гаворыць дзецям «добрай раніцы», а яны адказваюць, то гэта і ёсць беларуская мова ў дзіцячым садку. Або калі па тэлефоне сцвярджаюць, што ўсе заняткі праходзяць на беларускай мове. «А фізкультура?» - удакладняеце вы? «По-русски, они же не понимают». - «А музыка?» - «По-русски». - «А матэматыка?» - «По-русски, конечно, чтобы они поняли». Гэта падобна да адукацыі па-беларуску?

На 16 февраля собрано 1685 подписей под петицией о том, чтобы дети могли попасть в белорусскоязычный садик. Когда будет 2500, петицию отправят в Минобразования.