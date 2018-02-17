Британские врачи напечатали пациенту грудную клетку на 3D-принтере

Британские врачи напечатали пациенту грудную клетку на 3D-принтере2
- 17.02.2018, 8:20
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Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо.
Во время операции по удалению раковой опухоли британские врачи реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера.
71-летнему Питеру Мэггзу удалили три ребра и половину грудинной кости, поместив вместо них протез, сообщает BBC.
Раковая опухоль разрослась величиной с теннисный мяч и ее удаление повлекло за собой обширные повреждения грудной клетки.
Операция длилась восемь часов. Ее провели в госпитале Моррисон в Суонси - втором по величине городе Уэльса.
Обычно в таких случаях хирурги отливают протез из специального медицинского цемента.
Но благодаря технологии 3D-печати врачи смогли изготовить для больного индивидуальный имплантат из титанового сплава.
Считается, что это один из первых случаев печати подобных протезов в Британии.
"Нужно было вырезать сильно разросшуюся опухоль, а вместе с ней удалить часть грудной кости и и три ребра", - рассказывает хирург-кардиолог Айра Голдсмит.
"Это было чревато серьёзными повреждениями, способными нарушить работу всей грудной клетки, реконструировать которую было бы очень сложно", - добавил доктор.
Протез из цемента пришлось бы делать прямо во время операции, одно это могло занять часа полтора.
Но у пациента были и другие проблемы, в том числе с сердцем. Поэтому операцию необходимо было закончить как можно быстрее.
Титановый имплантат изготовили заранее - по модели, которую подготовил доктор Голдсмит.
Ему ассистировал хирург-консультант Томас Брэгг. Операция прошла успешно, пациент говорит, что чувствует себя хорошо.
"Теперь я в порядке. Мистер Голдсмит для меня - святой. И мистер Брэгг", - сказал Питер Мэггз.