Британские врачи напечатали пациенту грудную клетку на 3D-принтере 2 17.02.2018, 8:20

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Фото: ABMU Health Board

Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо.

Во время операции по удалению раковой опухоли британские врачи реконструировали больному грудь с помощью 3D-принтера.

71-летнему Питеру Мэггзу удалили три ребра и половину грудинной кости, поместив вместо них протез, сообщает BBC.

Раковая опухоль разрослась величиной с теннисный мяч и ее удаление повлекло за собой обширные повреждения грудной клетки.

Операция длилась восемь часов. Ее провели в госпитале Моррисон в Суонси - втором по величине городе Уэльса.

Обычно в таких случаях хирурги отливают протез из специального медицинского цемента.

Но благодаря технологии 3D-печати врачи смогли изготовить для больного индивидуальный имплантат из титанового сплава.

Фото: ABMU Health Board

Считается, что это один из первых случаев печати подобных протезов в Британии.

"Нужно было вырезать сильно разросшуюся опухоль, а вместе с ней удалить часть грудной кости и и три ребра", - рассказывает хирург-кардиолог Айра Голдсмит.

"Это было чревато серьёзными повреждениями, способными нарушить работу всей грудной клетки, реконструировать которую было бы очень сложно", - добавил доктор.

Протез из цемента пришлось бы делать прямо во время операции, одно это могло занять часа полтора.

Фото: ABMU Health Board

Но у пациента были и другие проблемы, в том числе с сердцем. Поэтому операцию необходимо было закончить как можно быстрее.

Титановый имплантат изготовили заранее - по модели, которую подготовил доктор Голдсмит.

Фото: ABMU Health Board

Ему ассистировал хирург-консультант Томас Брэгг. Операция прошла успешно, пациент говорит, что чувствует себя хорошо.

"Теперь я в порядке. Мистер Голдсмит для меня - святой. И мистер Брэгг", - сказал Питер Мэггз.