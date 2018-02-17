Неизвестные пытаются оклеветать витебского правозащитника Павла Левинова 17.02.2018, 20:02

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Павел Левинов

Для дискредитации правозащитника были созданы три фейковых аккаунта.

На youtube.com появился очередной ролик с целью дискредитировать витебского правозащитника. Опубликован он якобы от имени известного «врача-правдоруба» Игоря Поснова, который, однако, категорически отрицает свою причастность ко всему этому. Как оказалось, Поснов вообще не имеет аккаунта на youtube.com, и вообще не очень опытный компьютерный пользователь, сообщает «Радыё Свабода».

Витебский врач подтвердил, что не имеет никакого отношения ни к дискредитирующему ролику, ни к его распространения через социальную сеть «В Контакте», которое ведется якобы с его страницы. Тем более - к аккаунту на youtube.com, созданного неизвестными лицами 16 февраля.

В видеоролике упоминаются и правозащитник Павел Левинов, и витебский активист Христофор Желяпов.

Как рассказал «Свaбодзе» Павел Левинов, «в прошлом месяце уже были попытки приписать мне клевету на Христофора Желяпова. Для этого неизвестные лица создали фейковые аккаунты в «Фейсбук» и на youtube.com и закачали туда ролик, компрометирующий Желяпова. Лже-аккаунты удалось удалить. Но кто-то работает дальше: на «ютубе» появились новые фейковые страницы. Авторы видеоролика завели «мой» аккаунт даже на kufar.by! И дали объявление с моим телефоном о продаже двухэтажного недостроенного дома».

Ролик начинается с упоминания о Христофора Желяпова: создатели явно стремятся заинтересовать зрителя прежним «компроматом». А потом уже речь идет и о самом Павле Левинове: упоминается его место жительства «в центре Витебска», его автомобиль - причем кто-то не поленился сфотографировать авто возле дома правозащитника.

В видеоролике фигурирует и материал Радио Свобода о прежних попытки дискредитировать правозащитника, и его фотографии из социальных сетей. На одной из них, сделанной в Херсонской области, где Павел снялся с двумя иностранными студентами Харьковского университета, написано «Алжир». При этом голос за кадром, измененный компьютерной программой, комментирует: «Вот так правозащитник жирует на пенсию прапорщика размером 350 рублей».