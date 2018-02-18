Лукашенко: Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД 51 18.02.2018, 18:22

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У правителя сложилась чрезвычайная ситуация.

Правитель Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал непопадание фристайлиста Антона Кушнира в финал соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Наша федерация пыталась после этого подать протест, переговорить по-хорошему, по-доброму со своими коллегами в Пхенчхане — международной федерацией. Ответ был ясно какой. Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме. Мы это все обнародуем. Мы прятать это не будем», — цитирует диктатора БелТА.

Он отметил, что ему уже звонили из офиса президента МОК и сообщили, что дали команду разобраться и принять меры. «Возмутилась уже вся общественность спортивная, идут сигналы, что это не нормально», — сказал Лукашенко.