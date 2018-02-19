Брестчане – властям: Мы выйдем на площадь 2 19.02.2018, 20:53

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Если до конца недели власти не остановят стройку завода, брестчане готовы выйти на площадь.

На Брестчине областные и городские власти не обращают внимания на требование людей прекратить стройку аккумуляторного завода недалеко от города. Несмотря на то, что собрано 35 тысяч подписей против строительства завода, власти на обращения граждан отвечают отписками, передает «Белсат».

Жители города и близлежащих территорий опасаются потенциально опасных выбросов, а власти не видят в этом проблемы, и отвечают брестчанам, что завод будет построен.

Теперь недовольные брестчане обсуждают возможность перейти к уличным протестам, в том случае, если власти не прекратят строительство. В частности о намерении выйти на площадь заявил активист Объединенной гражданской партии Александр Кабанов.

«Я выдвигаю ультиматум власти: если через неделю стройка завода не прекратится, то я выйду на площадь. Буду в мегафон рассказывать людям о вреде завода. О том, что строительство нужно прекратить. И что такие формы протеста будут проходить каждое воскресенье», – рассказал он.

Подобный вариант развития событий поддерживают многие брестчане – об этом заявил правозащитник Роман Кисляк.

«Считаю, что власти довели людей до такого протеста. Более того, намерение выйти на площадь – это еще легкий вариант. Многие люди, с которыми я разговаривал, которые там живут, готовы вообще перекрывать эту стройку. Люди увидели, как к ним относятся, увидели ответы властей и уже не верят в правовые механизмы. Потому подобное и происходит».