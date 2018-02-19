Главные заявления Мюнхенской конференции по безопасности 2 19.02.2018, 21:32

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В этом году она называлась «До края пропасти – и обратно?»

16–18 февраля в Мюнхене (Германия) прошла 54-я международная конференция по вопросам безопасности. В этом году она называлась "До края пропасти – и обратно?". Конференцию посетили около 600 глав международных организаций, государств и правительств, а также политиков и экспертов со всего мира, в частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, президент Украины Петр Порошенко, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и другие. "Гордон" собрал главные заявления об оборонной программе Евросоюза и его расширении, ситуации на Ближнем Востоке и конфликте на Донбассе, прозвучавшие в Мюнхене.

О Евросоюзе, его обороне и расширении

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен

- Мы хотим оставаться трансатлантическими и в то же время становиться более европейскими. Речь идет о Европе, которая и в военном плане может увеличить свою мощь. Таким образом, она сможет быть более автономной и нести больше ответственности – в конечном итоге, так же и в НАТО. Это наша европейская задача на будущее. Начало положено: мы запустили Европейский оборонный союз. Мы политически настроены создать "армию европейцев"!

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

- Я приветствую усилия ЕС в сфере обороны. Они дают возможность дальше укреплять европейскую опору внутри НАТО и способствовать более эффективному распределению бремени (по обеспечению безопасности. – "ГОРДОН"). Но с возможностью приходит риск: риск ослабления трансатлантических связей, риск дублирования того, что делает НАТО, и риск дискриминации членов Альянса, не входящих в ЕС. Этих рисков следует избежать. Реальность такова: Европейский союз не может защитить Европу самостоятельно. Европейские лидеры уже неоднократно подчеркивали это. Страны НАТО, которые не входят в ЕС, играют фундаментальную роль в защите Европы. После Brexit 80% расходов НАТО на оборону будет поступать от союзников, не являющихся членами ЕС.

Однако это не только о деньгах. Это также о географии. Трудно представить себе европейскую безопасность без тесного участия Норвегии на севере, Турции – на юге и Соединенных Штатов, Канады и Великобритании – на западе. Но если мы устраним риски и максимально используем возможности, если действия ЕС будут дополнять действия НАТО, а не рассматриваться в качестве альтернативы, то я вижу большой потенциал для улучшения европейской безопасности.

Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли

- Те, кто внимательно читал Стратегию национальной безопасности США, заметили, что они переориентируются на самые большие угрозы. Это разумно. Но что это значит для нас, европейцев? Если нам поступают угрозы со стороны наших непосредственных соседей, в частности, с юга, мы должны быть готовы противостоять этим угрозам, даже если Организация Объединенных Наций или Североатлантический альянс захотят принимать в этом менее активное участие. И именно поэтому нам нужна наша собственная автономная стратегия в лучшем смысле этого слова, наша способность защитить себя, не призывая США на помощь.

Безопасность Европы неразделима. Это не ЕС или НАТО. Это неправильная дискуссия. Нужно сосредоточиться на угрозах сегодняшнего и завтрашнего дня. Нужно предоставить возможность тем, кто хочет и может действовать.

Премьер-министр Молдовы Павел Филип

- Совсем недавно ЕС опубликовал свою стратегию для Западных Балкан, в которой изложил цели по расширению. В дополнение к конкретным и амбициозным элементам этой стратегии был послан важный сигнал: ЕС преодолел свои внутренние трудности и с уверенностью смотрит в будущее. Я хотел бы призвать наших партнеров из ЕС подумать об аналогичном подходе и аналогичном стратегическом обязательстве по отношению к Восточной Европе. Я уверен, что это принесет больше ясности, определенности и стабильности в этот регион и в каждую страну в частности.

На Молдову нет никакого давления со стороны ЕС, совсем наоборот. Мы подталкиваем. Мы настаиваем. Мы часто надоедаем чиновникам из Евросоюза, потому что хотим приблизиться к Европе.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

- Западные Балканы – это очень сложный, очень чувствительный регион Европы. Нам нужно знать, что мы несем ответственность. И перспективой присоединения мы должны экспортировать стабильность на Западные Балканы, а не импортировать нестабильность с Западных Балкан в Европейский союз. Однако условие состоит в том, чтобы западнобалканские страны урегулировали свои пограничные споры, прежде чем они смогут стать членами Европейского союза.

О ситуации на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

- На Ближнем Востоке мы сталкиваемся с настоящим гордиевым узлом. Там всегда были конфликты – с самого начала цивилизации. И за последние несколько десятилетий мы привыкли к череде конфликтов и кризисов. Но всегда было это понимание: возможно, наивное, – что международное сообщество сможет справиться с каждым отдельно или в последовательности.

Что изменилось – так это то, что сегодня на всем Ближнем Востоке – неразбериха, неразбериха с рядом линий разломов, которые пересекают друг друга и являются взаимосвязанными.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

- Cмягчение санкций, которое обеспечила иранская сделка, не обуздало Иран. Это не сделало их более сдержанными внутренне и не сделало их более сдержанными внешне. Фактически это выпустило на волю опасного иранского тигра.

Экс-госсекретарь США Джон Керри

- Нетаньяху сказал, что через 10 лет Иран будет на пути к созданию ядерного арсенала. Это просто неверно. Это принципиально неверно по отношению к иранскому соглашению.

Для Европы, мира критически необходимо удостовериться, чтобы мы придерживались этого соглашения, потому что вернуться назад... Мы знаем, как выглядит мир без ядерного соглашения с Ираном. Это не лучшее место.

О введении миротворцев ООН на Донбасс

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль

- Идея надежной миссии "голубых касок" на Донбассе чрезвычайно сложная. Я знаю, что идеи по реализации, которые есть у России, и те, которые есть у нас, далеки друг от друга. Но стоит попробовать. В диалоге с российским и украинским правительствами мы должны не ослаблять попытки, а неуклонно развивать эту идею дальше. Введение такой миссии, установление прекращения огня и отвод тяжелых вооружений могут сделать возможным поэтапное снятие санкций.

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер

Россия говорит, что заботится о жителях Восточной Украины, говорит, что хочет защитить русскоязычных, говорит, что именно поэтому она поддерживает эти усилия (по урегулированию конфликта. – "ГОРДОН"). Самое лучшее, что мы могли бы сделать, чтобы защитить людей, обеспечить безопасность, создать мир, – это миротворческие силы ООН, которые фактически положат конец конфликту и создадут пространство, где можно было бы полностью реализовать Минские соглашения.

Об Украине

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд

- Сегодня в Украине 200 канадских мужчин и женщин в униформе обучают украинских солдат, потому что мы считаем, что безопасность Украины является проблемой всего мира.

Украина отказалась от своего ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум. И если этот меморандум ничего не значит, в Украину могут вторгнуться и захватить ее территорию, то какой месседж это посылает другим потенциальным ядерным державам?

Экс-министр обороны США Роберт Гейтс

- В 2008 году мы видели кибератаку на Эстонию, в августе того же года видели вторжение в Грузию, затем – другие события, а затем, в 2014 году, – то, что произошло в Крыму. Я веду к тому, что каким бы обезнадеживающим это ни казалось, пока Владимир Путин является президентом России, будет очень трудно прийти к какому-либо разрешению войны в Восточной Украине.

Ситуация в Восточной Украине дает ему возможность усиливать или понижать напряженность или масштабы конфликта по своему усмотрению.

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер

В этом году исполняется 10-я годовщина саммита в Бухаресте, на котором четыре страны включили в список стран, заинтересованных во вступлении в НАТО и которых НАТО приветствует. К ним относятся Грузия, Украина, бывшая югославская Республика Македония, а также Босния и Герцеговина. Отмечу, что из этих четырех стран все четыре заинтересованы в НАТО. Но одна, а именно Украина, официально не заявила, что стремление получить План действий по членству является вопросом национальной политики. А это шаг, который страна должна сделать на пути к членству в НАТО.

О России

Экс-вице-президент США Джо Байден

- Сегодня Кремль и Путин делают все возможное, чтобы демонтировать либеральный мировой порядок, ослабить НАТО, подорвать западные демократии и разрушить трансатлантическое партнерство. Я не думаю, что цель этого заключается в восстановлении Советского Союза. Это только одно мнение. Я думаю, цель в том, чтобы демонтировать либеральный мировой порядок. Причина, почему он и Кремль делают это, – чистое самосохранение. Не России, а их чистого личного интереса. Кремлю легче давить на линии разломов в западных обществах, чем иметь дело с зияющими трещинами в своей стране и руководстве: хрупкостью их многоэтнического государства, мертвой хваткой нефти и газа на экономике, сетью союзов, которые держатся вместе только из-за принуждения, а также тем фактом, что население стареет и сокращается. Почти по любому объективному критерию эта страна и нация находятся в серьезном упадке.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер

- Возможно, вы слышали, что в Соединенных Штатах в наши дни довольно сложно принять закон, который бы поддержали обе партии. Это довольно сложно. За исключением одного случая – санкций против России, когда результаты голосования были 98 против двух. Это сделали возможным главным образом сама Россия и сами россияне, занимаясь подрывной политической деятельностью.

Президент Украины Петр Порошенко

- Для тех, кто отстаивает необходимость понять интересы России, мой призыв прост. Первое: вам нужно понять, что такое "русский мир". Примеров много. Только сравните уровень жизни в бывшем Кенигсберге с жизнью в Мюнхене. Или территорию Карелии, которую Россия аннексировала 80 лет назад, с финской Карелией. Или Курильские острова, которые Москва захватила после Второй мировой войны. Разница между "русским миром" и свободным миром поражает. Мифологический царь Мидас мог превратить в золото все, к чему прикасался. "Русский мир" превращает все, к чему прикасается, в руины и упадок.