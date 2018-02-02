Медики раскрыли семь способов для укрепления иммунитета 2 2.02.2018, 17:26

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Простые правила помогут быстрее справиться с простудой и гриппом.

В сезон простуд и вирусных заболеваний важно уделять своему здоровью особое внимание – избегать стресса, заниматься спортом, правильно питаться и ограничить потребление вредных продуктов, утверждают медики, пишет nv.ua.

Ритм жизни современного человека не предусматривает времени «на поболеть». Реалии современного мира обязывают нас оставаться бодрыми и активными даже во время болезни, и переносить простуду «на ногах».

Журналисты собрали рекомендации медиков и результаты различных исследований ученых, чтобы узнать, как можно ускорить выздоровление. Чтобы коварная простуда и грипп не нарушили ваших планов, специалисты советуют придерживаться определенных рекомендаций, способных помочь организму быстрее справиться с болезнью.

1. Вода

Вода помогает «вымыть» вирус гриппа из вашего организма, утверждают медики. Во время болезни крайне важно избегать обезвоживания, которое способно усугубить симптомы и повлечь за собой серьезные последствия. Специалисты также рекомендуют добавлять в воду лимон, мед и корицу – этот «healthy микс» способен не только укрепить иммунитет, но и успокоить боль в горле.

2. Эхинацея

Эхинацея является природным иммуномодулятором и оказывает противовоспалительное действие. Исследования ученых подтверждают, что употребление эхинацеи способно снизить вероятность возникновения простуды, а также нейтрализовать бактерии, вызывающие воспалительные процессы в организме.

3. Витамин С

Широко известно, что витамин С помогает в борьбе с вирусной инфекцией. Учеными доказано, что дефицит аскорбиновой кислоты приводит к снижению иммунитета и другим проблемам со здоровьем. В отношении дозировки витамина С мнения специалистов расходятся, однако в сравнении с американскими, украинские дозировки препарата ничтожно малы. Так, Джош Акс, доктор натуральной медицины, хиропрактор и клинический нутрициолог рекомендует принимать 1000 мг витамина С, однако повышать дозу до 4000 мг во время простуды и гриппа.

4. Витамин D

Учеными было установлено, что прием витамина D защищает от простуды и гриппа. Исследователи обнаружили, что при регулярном ежедневном и даже еженедельном приеме витамина D риск заболеть гриппом или простудой значительно снижался.

В ходе исследования ученые проанализировали данные 11 321 человек и провели 25 отдельных испытаний. В результате оказалось, что препараты витамина D уберегли от инфекции одного человека из 33. По словам ученых, этот показатель выше, чем вакцинация против гриппа, эффективность которой составляет 1:40.

5. Чеснок

Всем нам известно, что чеснок повышает иммунитет, борется с инфекцией и бактериями благодаря своим противовирусным и антибактериальным свойствам. Впрочем, это мнение оспаривали, как медики, так и фуд-эксперты, настаивая, что чеснок не способен повысить защитные функции организма.

Американские ученые в ходе нескольких исследований доказали – чеснок действительно снижает риск заболеть простудой и гриппом, являясь отличным «бустером» для иммунитета. Одно из исследований также показало, что употребление чеснока снижает тяжесть симптомов и продолжительность болезни, способствуя более быстрому выздоровлению.

6. Пробиотики

Согласно исследованию ученых из Медицинского центра Мэрилендского университета, пробиотики способны восстановить полезные кишечные бактерии, а вместе с тем и повысить иммунитет.

7. Свежий воздух

Согласно результатам исследования, проведенного в 2009 году, вирус гриппа имеет больше шансов выжить в комнате с сухим воздухом. Специалисты рекомендуют не только регулярно проветривать помещение, в котором вы находитесь, но и выходить на свежий воздух.