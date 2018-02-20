Спецпрокурор США обвинил зятя российского миллиардера во лжи ФБР 20.02.2018, 22:51

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Алекса ван дер Цвана обвинили в том, что он соврал спецпрокурору Мюллеру и ФБР о своих контактах с Ричардом Гейтсом.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование сообщений о связи окружения президента Дональда Трампа с Россией, обвинил юриста лондонской фирмы Skadden Алекса ван дер Цвана в даче ложных показаний ФБР, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на опубликованные во вторник судебные документы, передает РБК.

Ван дер Цван является зятем российского миллиардера Германа Хана, отмечает The Washington Post. Герман Хан владеет долями в LetterOne Holdings, а также активами консорциума «Альфа-Групп», он занял 11-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes в 2017 году (тогда журнал оценил его состояние в $9,3 млрд).

Юриста Алекса ван дер Цвана допрашивали по делу бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнера Ричарда Гейтса. Несмотря на то что дело против них ведет спецпрокурор Мюллер, расследующий вмешательство России в президентские выборы, обвинение против Манафорта и Гейтса касается их работы на правительство Украины времен Виктора Януковича (а также на Партию регионов).

По версии обвинения, Ван дер Цван солгал следствию в ноябре 2017 года о своей работе на украинское правительство в 2012 году. Он, пишет WSJ, предположительно сказал ФБР и команде спецпрокурора о том, что в последний раз связывался с Гейтсом в августе 2016 года, хотя на самом деле беседовал с ним об Украине в сентябре того же года. Также он удалил электронные письма, которые хотели изучить следователи, отмечает газета. Отмечается, что Гейтс сейчас меняет адвокатов, это «признак того, что он и сам может вести переговоры с прокурорами о возможном признании вины».

Юрист работал в лондонском офисе юридической фирмы Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom, она подготовила отчет для правительства Януковича, в котором высказалась в поддержку судебного преследования Юлии Тимошенко, писало Bloomberg. Тимошенко, бывшего премьера Украины, в 2011 году осудили на семь лет тюрьмы, признав виновной в превышении полномочий при заключении контрактов с Россией на поставки газа в 2009 году. Она вышла на свободу в 2014 году после падения власти Януковича.