Бунт на Донбассе: Шахтеры против боевиков 20.02.2018, 23:07

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Шахтеры оккупированного Донбасса могут выйти на митинги.

Долги по зарплатам, массовые сокращения и отсутствие перспектив. Шахты и заводы на оккупированных территориях группировок «ЛДНР» перевели под так называемое внешнее управление, передает «Радіо Свобода Україна».

Крупные промышленные предприятия Донбасса оказались под контролем фиктивной конторы с пропиской в Южной Осетии.

Зачем Кремлю Кавказская фирма-прокладка и почему эта схема обернулась шахтерском протестом на неподконтрольным Украине Донбассе.