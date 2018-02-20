Бунт на Донбассе: Шахтеры против боевиков
- 20.02.2018, 23:07
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Шахтеры оккупированного Донбасса могут выйти на митинги.
Долги по зарплатам, массовые сокращения и отсутствие перспектив. Шахты и заводы на оккупированных территориях группировок «ЛДНР» перевели под так называемое внешнее управление, передает «Радіо Свобода Україна».
Крупные промышленные предприятия Донбасса оказались под контролем фиктивной конторы с пропиской в Южной Осетии.
Зачем Кремлю Кавказская фирма-прокладка и почему эта схема обернулась шахтерском протестом на неподконтрольным Украине Донбассе.