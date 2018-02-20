закрыть
21 февраля 2018, среда, 6:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Бунт на Донбассе: Шахтеры против боевиков

  • 20.02.2018, 23:07
  • 3,884

Шахтеры оккупированного Донбасса могут выйти на митинги.

Долги по зарплатам, массовые сокращения и отсутствие перспектив. Шахты и заводы на оккупированных территориях группировок «ЛДНР» перевели под так называемое внешнее управление, передает «Радіо Свобода Україна».

Крупные промышленные предприятия Донбасса оказались под контролем фиктивной конторы с пропиской в Южной Осетии.

Зачем Кремлю Кавказская фирма-прокладка и почему эта схема обернулась шахтерском протестом на неподконтрольным Украине Донбассе.


популярное за неделю

Мнение

Шок для Путина
Шок для Путина Андрей Пионтковский
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Лейла Юнус - политикам Запада: Вам мало Асада? Вам мало Сирии?
Люди Шредингера
Люди Шредингера Ирина Халип
Вороватый президент – вороватая страна
Вороватый президент – вороватая страна Виктор Шендерович