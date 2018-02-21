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У здания ФСБ в Москве прошли пикеты против пыток

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  • 21.02.2018, 22:04
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Пикеты инцировали Светлана Ганнушкина и Лев Пономарев.

Глава комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина и исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев устроили пикеты у главного здания ФСБ в Москве, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Пономарева.

Правозащитники потребовали от ФСБ прекратить пытки антифашистов из Пензы и Петербурга, обвиняемых в планировании терактов и вооруженного мятежа.

Также Ганнушкина и Пономарев заявили о необходимости отстранить следователей, которые сейчас расследуют дело антифашистов, а само дело передать с местного на федеральный уровень.


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