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Олимпиада-2018: Объявлен состав белорусской биатлонной эстафетной команды

  • 21.02.2018, 23:11
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Дарья Домрачева будет завершать женскую эстафетную гонку.

Тренерский штаб объявил состав команды на женскую биатлонную эстафету 4х6 км, которая состоится 22 февраля в 14.15 по белорусскому времени.

На первом этапе женской гонки за сборную Беларуси выступит Надежда Скардино, которая передаст эстафету Ирине Кривко. Вслед за ней на дистанцию уйдет Динара Алимбекова, а на заключительном отрезке дистанции выступит лидер белорусской дружины Дарья Домрачева.

Белорусская команда получила 10-й стартовый номер, всего в эстафету заявились 18 команд, информирует пресс-служба НОКа.

Биатлонная программа Олимпиады завершится 23 февраля мужской эстафетой 4х7,5 км.


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