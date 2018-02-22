Уле Эйнар Бьорндален: Это великий день для Беларуси

Уле Эйнар Бьорндален: Это великий день для Беларуси11
- 22.02.2018, 17:21
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Легендарный норвежский биатлонист поздравил белорусов с золотой медалью.
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал выступление своей жены Дарьи Домрачевой в эстафете на Играх в Пхенчхане, где белоруски выиграли золото, пишет «Трибуна».
Домрачева бежала на заключительном этапе эстафеты.
– Безумно здорово. Не думал, что она справится. Попасть три из трех доппатронов на последней стойке – такое мало кто сумеет, может, 3-4 процента. Очень впечатляюще.
Я не сказал ей так много на трассе, просто дал отставание соперниц.
– Это великий день для семьи Бьорндален?
– Это великий день для Беларуси. Самое грандиозное, что могло произойти. Выиграть эстафету – полное безумие», – сказал Бьорндален.