Уле Эйнар Бьорндален: Это великий день для Беларуси 11 22.02.2018, 17:21

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Уле-Эйнар Бьорндален

Легендарный норвежский биатлонист поздравил белорусов с золотой медалью.

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален прокомментировал выступление своей жены Дарьи Домрачевой в эстафете на Играх в Пхенчхане, где белоруски выиграли золото, пишет «Трибуна».

Домрачева бежала на заключительном этапе эстафеты.

– Безумно здорово. Не думал, что она справится. Попасть три из трех доппатронов на последней стойке – такое мало кто сумеет, может, 3-4 процента. Очень впечатляюще.

Я не сказал ей так много на трассе, просто дал отставание соперниц.

– Это великий день для семьи Бьорндален?

– Это великий день для Беларуси. Самое грандиозное, что могло произойти. Выиграть эстафету – полное безумие», – сказал Бьорндален.