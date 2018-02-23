Видеофакт: Ведущий НТВ в прямом эфире подрался с украинским экспертом
- 23.02.2018, 21:37
Драка произошла во время обсуждения ситуации на Донбассе.
Российский пропагандист телеканала НТВ Андрей Норкин в прямом эфире программы «Место встречи» подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.
Видеозапись инцидента обнародована на сайте НТВ, передает УНН.
Драка произошла во время обсуждения ситуации на Донбассе.
«Программа «Место встречи» выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать эмоции», - говорится в комментарии на сайте телеканала.