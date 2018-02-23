Синоптики пообещали белорусам морозы до 29 градусов 1 23.02.2018, 21:45

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Из-за мороза в Беларуси 24 февраля объявлен оранжевый уровень опасности.

В субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно по южной части страны пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог возможна гололедица, передает БелТА.

Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов ниже нуля, по северу - минус 21-24, на значительной части Витебской и местами по северу Минской областей - 25-29 градусов мороза, по югу - минус 9-13 градусов. Днем будет 7-13 градусов ниже нуля.