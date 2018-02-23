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Джазмен мирового уровня Аллан Харрис выступит в Минске и Гродно

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  • 23.02.2018, 22:09
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В Гродно джазмен выступит 5 марта, в Минске - 6-го.

«Международный джаз в Минске» продолжает серию мероприятий — на это раз впервые в Гродно 5 марта, а затем по традиции и в Минске 6 марта, состоится концерт трижды лауреата премии «Выдающийся джазовый вокалист» Аллана Харриса. Впечатляющий, по мнению журналистов The New York Times, баритон посвятит в преддверии 8 Марта свою программу всем женщинам, передает tut.by.

С тех пор как Аллан Харрис ворвался на джазовую сцену, а случилось это в конце 90-х годов прошлого столетия, за ним воцарилась слава одного из исключительных исполнителей своего поколения. Как точно подметили в Miami Herald, голос этого артиста одарен «теплотой Тони Беннетта, чувством ритма Синатры и легкой элегантностью Нэта Кинга Коула». Более того, сам Тони Беннетт (Tony Bennett) назвал Аллана «мой любимый певец».

Аллан Харрис родился в Бруклине и рос в семье, которая не могла не повлиять на выбор его будущей профессии. Он должен был стать музыкантом по определению. Его мать — классическая пианистка, а тетя — оперная певица, затем перешедшая к блюзу. В доме среди прочих звезд постоянными гостями были знаменитый музыкальный продюсер Кларенс Уильямс (Clarence Williams) и сам великий Луи Армстронг (Louis Armstrong). И джаз стал его неотъемлемой частью.

— Джаз — это моя жизнь. И как и в жизни, в джазе тоже нужно найти свой путь — здесь нет учебников и готовых рецептов, есть только уроки от тех мастеров, кому вы решили следовать или подражать, — говорит Аллан. — Каждый вечер во время выступления я открываюсь поиску и импровизации. Поражаюсь тому, как много нахожу способов выразить себя в одной и той же мелодии, которую исполнял уже не раз. Джаз позволяет быть свободным и никогда не повторяться.

Аллан Харрис является не только певцом мирового класса, но и гитаристом, и автором песен. Наиболее известны его интерпретации джазовых стандартов, легкие смены стиля и жанров, от джаза до рока и блюза. И вот совсем недавно он реализовал свое мастерство еще в одном направлении — создал мюзикл. Cross That River («Перейди ту реку») — история раба, который, освободившись, стал одним из первых черных ковбоев на Диком Западе.

Итак, на концерте в Минске и Гродно Аллан Харрис исполнит авторские композиции из своего альбома Nobody's Gonna Love You Better, релиз которого состоялся в конце 2016 года и получил массу лестных отзывов. Не обойдется и без нестареющей классики: My Funny Valentine, L.O.V.E, Moody’s Mood For Love, You Don’t Know What Love Is.


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