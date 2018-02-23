Президент Франции признался, что пьет вино дважды в день 3 23.02.2018, 22:38

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Эммануэль Макрон

Таким образом Эммануэль Макрон встал на защиту виноделия во Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что дважды в день – в обед и вечером пьет вино.

Таким образом он встал на защиту виноделия и высказался против призывов ужесточить французское законодательство в отношении рекламы алкогольных напитков, сообщает ukrinform.ru cо ссылкой на Huffington Post.

«Я пью вино на обед и вечером... Существует проблема охраны здоровья общества, когда молодежь все больше привыкает к крепкому алкоголю или пиву, но это не касается вина», - сказал Макрон на встрече с региональной прессой.

Он заверил, что в его президентство никаких ограничений на рекламу алкогольных напитков введено не будет.

«До тех пор, пока я буду президентом, не будет ни одной поправки, направленной на ужесточение закона Эвина (закон о рекламе алкоголя – ред.)», - подчеркнул политик.

Реакция президента на ограничение рекламы алкогольных напитков была вызвана активным обсуждением этого вопроса в последнее время и обвинениями, которые звучали от министра здравоохранения Аньес Бузин в адрес производителей вина в том, что они скрывают вред, который наносит их продукт здоровью потребителей.

Во время общения с журналистами Макрон также ответил на критику в свой адрес со стороны лидера партии «Республиканцы» Лорана Вокье, о том, что президент пренебрегает интересами регионов.

«Я родился в Амьене (север – ред.), а другая часть моей семьи живет в Верхних Пиренеях (юг – ред.). Я очень комфортно чувствую себя во всей Франции... Я из провинции, в Париж приехал только в возрасте 16 лет», - отметил президент, подчеркивая свое провинциальное происхождение.