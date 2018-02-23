В каких костелах Беларуси можно послушать новые и старинные органы? 2 23.02.2018, 23:04

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В Беларуси насчитывается около ста органов.

Есть среди них современные, созданные для масштабных концертов. Самый большой сейчас можно услышать в Белгосфилармонии. Другие — изготовлены несколько веков назад, таких особенно много в храмах белорусских местечек.

Орган издавна был популярен в католических святынях, ведь именно форма костела является идеальным пространством для звучания органа, эхо там может длиться 5-7 секунд.

Planetabelarus.by подобрал несколько белорусских храмов, где сегодня можно послушать как новые, так и старинные органы.

Архикафедральный костел Пресвятой Девы Марии

Самый известный концертный орган Беларуси находится в главном католическом храме страны, который расположен на Площади Свободы.

История костела, построенного иезуитами, начинается в XVIII веке.

Но орган появился там совсем недавно, в 2005 году.

Музыкальный инструмент весом в 8 тонн белорусскому костелу подарил епископат Австрии. В начале 2000-х директор австрийской фирмы Pfluger провел в храме акустическое исследование. А главный органист костела разработал специальную форму органа с учетом планировки здания, ведь орган — это сложная инженерная конструкция, которая должна «вписываться» в пространство.

Когда в 2005 году орган ручной работы привезли в Минск, это стало выдающимся событием в костельной и музыкальной жизни Беларуси. Коробки с тысячами трубок и других элементов заняли огромную часть костела, немало времени понадобилось и на установку инструмента.

Сегодня один из лучших концертных органов Беларуси звучит во время месс. В костеле также регулярно проходят небольшие органные концерты, ведь Белорусская академия музыки, где музыканты обучаются игре на органе, расположена практически через дорогу.

Костел Святого Роха

Костел Святого Роха обзавелся органом на две клавиатуры еще в конце XIX века. Там работала школа органистов, да и сам храм хотели расширять.

Но советская власть и Вторая мировая война помешали. Сначала из костела вывезли все ценности, а во время войны сильно пострадало и само здание.

Реставрация храма началась в 1976-м. Через десять лет, когда работы были завершены, здание стали использовать как зал камерной музыки Белгосфилармонии. Костельная планировка способствовала хорошему звучанию инструментов. В 1986 в бывший костел снова завезли орган. На этот раз концертный, электрический, произведенный в Чехословакии.

Еще через несколько лет, в 1991-м, обновленное здание с органом вновь передали католикам.

Но хоть зал камерной музыки был закрыт, а в костеле начали, как и раньше, проводить богослужения, органные концерты проходят там до сих пор. Костел Святого Роха стал центром возрождения костельной музыки, а орган — его надежным помощником в этом деле.

Особенность органа в Костеле Святого Роха в его расположении. Он стоит в алтарной части, где по правилам должен быть только алтарь. Но перенести его в другую часть костела невозможно, так как он слишком большой по размерам. Вот и получается, что прихожане в костеле на Золотой горке не просто слушают орган, который звучит откуда-то с возвышения для хора, а видят его прямо за священнослужителем.

Орган в Костеле Святого Роха можно услышать во время служб, а также на фестивалях, которые проходят в костеле.

Софийский Собор в Полоцке

Концертами органной музыки славится и Полоцкий Софийский собор, который сейчас одновременно является музеем и концертным залом.

В Софийском соборе также установлен достаточно новый и очень мощный орган. Он появился в храме в 1985 году. Его собирали специально для полоцкой святыни в Чехословакии. Его высота — более 6 метров, а весь механизм состоит из 3095 трубок.

Именно в Софийском соборе проходят два самых известных фестиваля, где можно услышать орган. Каждую весну Полоцк принимает Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки, на который съезжаются исполнители из множества стран, и ведущим инструментом события является орган. Осенью или в начале зимы Софийский собор традиционно собирает участников на Фестиваль органной музыки «Званы Сафіі».

Фарный костел Гродно

Все описанные выше органы — это достаточно новые концертные инструменты. Но сохранились в Беларуси и старинные органы. Один из них находится в Фарном костеле Гродно. Сам храм, построенный в стиле барокко, появился в Гродно в XVIII веке. Уже тогда у него был свой 12-голосый орган, купленный на деньги мецената.

У нынешнего органа не такая длинная история, его изготовили в 1936 году в Варшаве. Над этим органам трудился известнейший органный мастер Вацлав Бернадский. Он, его отец и брат создали множество органов, которые сейчас украшают храмы по всему миру.

В 1936-м Вацлав Бернадский изготовил орган для самого известного храма в Гродно, да и во всем регионе, — Фары Витовта. Но инструмент простоял там совсем недолго. Во время войны одна из стен здания была разрушена. Орган временно решили перенести в Фарный костел, и тем самым спасли его. Ведь в 1960-е архитектурное достояние Гродненщины, роскошная Фара Витовта была взорвана и разрушена до основания советскими властями.

Место главного католического храма Гродно занял Фарный костел, и орган стоит там и радует прихожан и всех гостей до сих пор.

Костел Петра и Павла в Старых Василишках

Совсем недавно заново зазвучал еще один старинный белорусский орган. Инструмент для храма в Старых Василишках изготовили в конце XVIII - начале XIX столетия. И он один из немногих барочных органов в Беларуси. Этот инструмент еще застал небольшой деревянный костел в поселке, а после уже был установлен в новом каменном храме, который буквально проектировали под инструмент, чтобы тот зазвучал в нем с особой силой.

Орган в Василишках пережил две войны. Более того, в 1940-х на нем играл Антон Выджицкий, отец известнейшего польского музыканта Чеслава Немена. Именно под звуки этого органа начиналась музыкальная карьера будущего композитора и исполнителя.

Орган работал вплоть до 1950-х. Но в это время началась активная антирелигиозная кампания, разрушались костелы и все, что находилось в них. Старинный орган привлек мародеров. Они посчитали, что внутри в нем может храниться золото, и разворотили инструмент. Грабители так ничего и не нашли, ведь для органных трубок золото или другие драгоценные металлы не используется. Но с тех пор инструмент стоял полуразрушенным.

Когда в Старых Василишках открылся музей Чеслава Немена, появилась идея восстановить старинный орган. На это выделили средства Посольство Германии и Посольство Польши в Беларуси, за дело взялись именитые мастера. И в конце прошлого года орган снова зазвучал.

Гервяты и Будслав

Не менее интересные и ценные органы сегодня хранятся в костелах деревни Гервяты и Будслав. Будславский орган был выполнен в то же время и теми же мастерами, что и инструмент в Старых Василишках. Он изготовлен в стиле рококо и украшен деревянной резьбой с позолотой.

В Гервятском костеле проходят службы на белорусском, польском и литовском языках. И их все сопровождает звучание еще одного старинного инструмента, изготовленного специально для гервятского храма.

Старинные органы до сих пор хранятся во многих белорусских местечках. К сожалению, не все они в хорошем состоянии, ведь мастеров, которые их могут починить, да и музыкантов, что умеют на них играть, не так много. Но все равно, у белорусов есть возможность услышать звучание как старинных, так и новых органов.