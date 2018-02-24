Манафорта обвинили в подкупе европейских политиков в интересах Януковича 3 24.02.2018, 8:29

Пол Манафорт

Фото: NBC NEWS

Деловой партнер Манафорта дал против него показания.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в подкупе высокопоставленных европейских политиков в интересах Украины.

Об этом в субботу, 24 февраля, сообщило агентство AFP со ссылкой на обвинительное заключение (перевод – dw.com).

Манафорт, согласно обвинению, заплатил бывшим политикам, в том числе "бывшему канцлеру одной из европейских стран", более 2 млн евро за то, чтобы они публично давали якобы независимые оценки действиям правительства Украины в период президентства Виктора Януковича. Средства выплачивались от имени украинской Партии регионов. В 2012 году в Бельгии был создан лоббистский "Европейский центр современной Украины", который стал "рупором Януковича и Партии регионов". Он просуществовал до событий 2014 года, указывается в тексте заключения.

Партнер Манафорта дал против него показания

Ранее деловой партнер Манафорта Рик Гейтс признал себя виновным в сокрытии доходов из иностранных источников, неуплате налогов, банковском мошенничестве и дал показания против Пола Манафорта.

В настоящий момент Манафорт находится под домашним арестом и ждет суда. 22 февраля ему было вновь отказано в освобождении под подписку о невыезде. Подробности получения незаконных средств от Партии регионов стали известны спецпрокурору Роберту Мюллеру в ходе расследования возможного вмешательства России в выборы президента США. Пол Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года.