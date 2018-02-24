Станислав Шушкевич: Украине нельзя соглашаться на белорусских «миротворцев» 2 24.02.2018, 9:13

Станислав Шушкевич

Лукашенко тесно сотрудничает со страной-агрессором.

Об этом в эфире информационного проекта «Первые о главном. Комментарии» на украинском телеканале ZIK заявил первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

Политик подчеркнул: нельзя верить людям наподобие Лукашенко, которые утверждают, что именно белорусские военные могут быть «миротворцами» на Донбассе.

«Лукашенко же сам хвастался, что мы с Россией – единое государство. Неужели можно запустить туда миротворцев от государства-агрессора? Конечно, нет», – подчеркнул Шушкевич.

Поэтому, по его мнению, бесспорно, миротворцы могут быть полезным инструментом, однако если ими не будут представители от «российско-белорусского государства». Их нужно пригласить из какой-нибудь нейтральной страны.

Вместе с тем политик подчеркнул: сами белорусы – друзья Украины. Однако руководители государства и, в частности, президент Лукашенко, думают лишь о том, как узурпировать власть.

«Именно поэтому Лукашенко хочет выступать каким-то инициатором. Наивную же Европу можно обмануть. Надо понимать, что от Беларуси не было никаких предложений в Минский переговорах. Самое главное, что там делал Лукашенко – это открывал дверь перед Меркель и подарил ей букет цветов», – считает эксперт.

Ведь, по мнению политика, правитель Беларуси просто не способен решать серьезные вопросы.

В свою очередь, Россия никогда не предложит выгодные для Украины условия в этом миротворческом дискурсе.

Политик подчеркнул: он надеется, что Украина все же не «унизится», чтобы предоставить разрешение на введение «миротворцев» из Беларуси.

«Если Украина считает целесообразным вводить миротворцев, это нужно делать, однако – не из Беларуси да и вообще не из постсоветских государств. В крайнем случае – из Казахстана, там все таки разум возобладает», – отметил Станислав Шушкевич.