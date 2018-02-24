Андрей Стрижак: Власть делает все, чтобы число «тунеядцев» росло 4 24.02.2018, 13:03

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Андрей Стрижак

Тысячи семей перевозчиков могут лишиться источника доходов.

Зампредпрофкома РЭП Гомеля Андрей Стрижак прокомментировал для praca-by.info закон о пассажирских перевозках, который заблокировал работу междугородних частных маршруток и может вообще уничтожить этот бизнес.

– Удар по рынку перевозок, который планирует Минтранс, – это вопрос не только удобства пассажиров, но и удар по тысячам семей перевозчиков, которые могут лишиться источника доходов. Одной рукой власть вводит новую редакцию декрета о «тунеядцах», а другой – делает все, чтобы число тунеядцев росло.

Профсоюзный активист считает, что нововведения влекут и изменения на рынке труда, а именно – ухудшат положение работников:

– Благодаря междугородным маршруткам, их удобному графику работы и скорости, многие могли ездить на работу в столицу и областные города. После отмены удобных маршруток людям будет сложнее и дольше добираться на работу.

Андрей Стрижак дает однозначную оценку обновленному закону:

– Государство в очередной раз показывает, что заботится о собственных интересах, когда ставит частного перевозчика в невыполнимые условия. Да, на рынке междугородних перевозок должен быть порядок и общие понятные правила игры, но государство не должно выступать в роли жесткого регулятора, ведь опыт показывает: частный сектор под прессингом не растет, не создает новые рабочие места и не повышает уровень благосостояния в Беларуси. Власти нужно научиться слушать не только себя, а еще и налогоплательщиков.