БГК обыграл лучшую команду мира 1 25.02.2018, 16:13

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Фото: bgk-meshkova.com

Брестские гандболисты сенсационно победили ПСЖ и вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

ПСЖ – это не только футбольный клуб, за который выступают Неймар и другие звезды. В гандболе парижане тоже считаются едва ли не главным топом. И играют там лучшие спортсмены планеты. О Николе Карабатиче вы наверняка слышали, даже если плотно за гандболом не следите.

Так вот, ПСЖ прямо сейчас – лучшая команда Европы наряду с «Вардаром». Именно эти команды играли в финале Лиги чемпионов прошлого года. Македонцы титул выиграли, но в новом сезоне лучше выступает Пари Сен-Жермен. Французы до матча с БГК потеряли очки только один раз, 30 сентября уступив «Фленсбургу», пишет «Трибуна».

В субботу, в рамках предпоследнего тура группового этапа, ПСЖ приехал в Брест. БГК, к слову, впервые в сезоне продал все билеты и собрал аншлаг. Матч посетили 3740 зрителей - ровно столько вмещает спорткомплекс «Виктория».

С первых минут матч пошел не по плану фаворитов. Брестчане повели 4:0 и довели первый тайм до уверенной победы – 19:13.

Но во второй половине ПСЖ продемонстрировал класс. Французы спокойно отыгрались и, казалось, возьмут свое. Но «мешковцы» не позволили соперникам оторваться в счете. А на последней минуте хозяева и вовсе вышли вперед – 29:28.

А затем началась игра нервов. Ответная атака парижан завершилась неточным броском. Казалось, победа в руках БГК. Но из-за глупой ошибки (пас голкиперу квалифицировали как пассивную атаку) брестчане потеряли владение и чуть не упустили победу – Адама Кейта забросил, но спустя секунду после финальной сирены. Счет остался 29:28 в пользу БГК.

Такую эмоциональную развязку стоит посмотреть самим.

К слову, главной звездой матча стал не Никола Карабатич, а «мешковец» Петар Джорджич – на его счету аж 10 заброшенных мячей. Для гандбола это нереально много.