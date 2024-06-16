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Какой будет погода в Беларуси на следующей неделе

  • 16.06.2024, 3:44
Какой будет погода в Беларуси на следующей неделе

Будет жарко.

Белорусский синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил про ливни и до +33 на неделе с 17 по 23 июня.

По словам синоптика, в начале неделе в Беларусь придут атмосферные фронты, неустойчивые и влажные воздушные массы. По этой причине, в большинстве районов страны пройдут дожди, возможны грозы. По восточной части прогнозируются сильные ливни. Ветер будет преобладать западный, юго-западный, а при грозах порывистый. В понедельник, 17 июня, в ночное время температура воздуха составит от +10 по северо-западной части до +17 градусов по югу-востоку. Днем по востоку воздух прогреется до +17 градусов, а по юго-западу - до +27. Во вторник, 18 июня, температура воздуха будет от +22 до +28 градусов.

Рябов заметил, что в середине недели в страну придут очень теплые воздушные массы. В ночное время по Беларуси возможны кратковременные дожди, грозы. В среду, 19 июня, ночью будет от +12 до +17 градусов, а днем - от +25 до +30 градусов. Он рассказал, что в четверг, 20 июня, а также в пятницу, 21 июня, в большинстве районов пройдут дожди с грозами.

В четверг ночью температура воздуха составит от +12 до +17 градусов, а в дневное время воздух прогреется от +27 до +33 градусов. В пятницу будет от +26 до +32 градусов. Однако, синоптик уточнил, что во время дождей на три-пять градусов станет холоднее.

В выходные дни, согласно прогнозу Рябова, в Беларуси будут дожди и грозы. Ветер окажется умеренным. В субботу, 22 июня, ночью ожидается от +11 до +17 градусов, а днем – от +21 до +27 градусов. В воскресенье, 23 июня, температура воздуха составит от +20 до +27 градусов.

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