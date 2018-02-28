«Маршруточные войны»: Тысячи белорусов не знают, как им ездить на работу 9 28.02.2018, 20:26

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Из-за конфликта водителей-частников и Минтранса жертвами стали пассажиры.

Ситуация с междугородними маршрутками в некоторых регионах по-прежнему критическая. Напомним, транспортное законодательство изменили летом прошлого года, а вступил в силу закон 23 января. Дело в том, что юридически многие перевозчики осуществляли «нерегулярные перевозки», хотя ездили регулярно, пишет kp.by. Теперь они должны стать «регулярщиками», заключить договор с оператором (для Минской области это «Миноблавтотранс»), иметь фиксированное расписание, ездить от автовокзалов, за услуги которых нужно платить, оборудовать машины GPS-навигаторами... И главное: через три месяца оператор на самых доходных маршрутах проведет конкурс, и останутся только лучшие.

У перевозчиков было время определиться, но некоторые тянули до последнего и сейчас остановили деятельность. Маршрутки перестали ходить в Полоцк и Новополоцк, Солигорск, Слуцк, Любань, Копыль, Браслав и Бобруйск. Жертвами «маршруточной войны» стали пассажиры - тысячи людей сейчас не знают, как им ездить на работу, учебу и даже в больницы.

Из-за «маршруточной войны» тысячи пассажиров остались без транспорта.

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

«С АЭС домой к родителям теперь добираюсь не 4 часа, а целый день»

21-летняя Виктория Бунас родом из деревни Гаврильчицы, это в 45 км от Солигорска. Девушка работает в Островце на строительстве АЭС, занимается оформлением исполнительной документации. Там живет в общежитии, но раз в две недели ездит в родительский дом.

- Раньше из Островца в Гаврильчицы я добиралась двумя маршрутками с пересадкой. Микроавтобус из Островца в Минск доезжал за два часа, потом я садилась на маршрутку до Солигорска. Она идет через окружающие деревни, поэтому я доезжала сразу до Гаврильчиц.

Сейчас маршрутки в Солигорском районе отменены. Под вопросом и маршрутка из Минска в Островец. Виктория продумывает варианты.

- Железнодорожного транспорта в Островце нет, придется на автобусе ехать до станции Гудогай, это 20 минут, - прикидывает Виктория. - Оттуда до Минска или дизелем - он идет около трех часов и стоит 2,5 рубля, или швейцарской электричкой, она стоит 15 рублей, зато идет всего час двадцать. В Минске нужно пересесть на автобус до Солигорска, он идет три часа и стоит 6 - 8 рублей. Там сесть на пригородный автобус и ехать до деревни еще 2,5 часа! На машине от деревни до Солигорска 40 минут, но автобус заезжает во все деревни.

Раньше Виктория добиралась с работы к родителям за 4,5 часа и тратила на дорогу 18 рублей. Сейчас затраты составят 14 - 28 рублей, а только чистое время в пути - 7,5 - 9 часов.

- Если выезжать в субботу утром, к родителям попаду поздним вечером. А на следующее утро нужно обратно, - расстроена девушка.

Теперь Виктории придется добираться к родителям в том числе железнодорожным транспортом.

От Слуцка до Минска просят 27 рублей с человека

- Я живу и работаю в Минске уже 6 лет, мне 22 года, экономист, - рассказала одна из читателей. - Родители и пожилая бабушка живут в Полоцке. Отношения в семье замечательные, мы часто ездим друг к другу. За время учебы и работы узнала каждую машину, даже вела блокнотик с информацией, сколько водитель едет, есть ли места для сумок и т. д. 8 Марта - семейный праздник, и мы с женихом планировали поехать в Полоцк на большие выходные. Сейчас расстроены все - я, бабушка 80 лет, родители. Билетов уже не найти ни на автобус, ни на поезд. 2018 год объявлен в стране Годом малой родины. И как мне теперь до нее добраться?

Многие пассажиры воспользовались приложениями поиска попутчиков типа BlaBlaCar или BeepCar. Любой водитель может оставить в приложении информацию: еду туда-то, готов взять попутчиков, цена такая-то… Теперь многие водители взвинтили цены. Например, Александр на 10-летнем «Крафтере» готов подвезти трех пассажиров из Полоцка в Минск за 27 рублей с человека! Евгений на свежем «Спринтере» готов забрать в Минске шестерых пассажиров и подвезти их в Полоцк за 24 рубля с каждого.

- Если интересно, могу завезти из Солигорска в Минск за 20 рублей. Поеду, если наберу четыре человека, - такое предложение разослал Александр участникам группы «Транспорт Беларусь» в соцсети. - В такси вам назовут цену 120 рублей. Я же за рейс хочу всего 80.