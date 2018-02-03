10 «доказательств» путешествий во времени 3 3.02.2018, 19:02

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Иногда на историческом объекте обнаруживаются современные элементы.

Некоторые видят в этом совпадения, другие используют это как следы путешественников во времени. Tut.by собрал самые известные случаи «временных нестыковок» и попробовал найти им разумное объяснение.

Хипстер из 1940-го года

Это снимок из виртуальной экспозиции «Их прошлое живет здесь» канадского музея Barlorne-Pioneer. На снимке — открытие моста после наводнения в ноябре 1940 года в провинции Британская Колумбия.

Мужчина в правой части снимка одет не так, как все остальные. Его очки выглядят вполне современными для 2010-х, а камера и футболка с отпечатанным логотипом и компактная фотокамера вовсе кажутся невероятными для 1940-х.

Правда, каждый из этих предметов уже существовал в ту эпоху. На футболке парня логотип команды «Монреаль Марунз», которая играла в Национальной хоккейной лиге с 1924 по 1938 годы. Очки с боковыми щитками также выпускались в те годы, хотя не получили большой популярности. А компактные пленочные фотоаппараты Kodak начала выпускать как раз в конце 1930-х.

Мобильник в эпоху Чарли Чаплина

На записи 1928 года есть странный момент. В кадр входит женщина, которая прижимает что-то к уху. И делает она это почти так же, как мы сейчас держим мобильные телефоны, когда разговариваем.

Эту сцену заметил в 2010 году североирландский независимый режиссер Джордж Кларк на кадрах, отснятых во время лос-анджелесской премьеры картины Чарли Чаплина «Цирк». В итоге СМИ назвали запись «Путешественник во времени Чаплина».

Скорее всего, женщина на этом видео использует компактный слуховой аппарат, который компания Siemens начала выпускать в 1924 году. К тому же для разговора по мобильному телефону нужна сотовая связь, которую в 1928 году еще не запустили. Скорее всего, этим же можно объяснить «разговор по мобильному» на видео, снятом в 1938 году рядом с фабрикой в Массачусетсе:

Навигатор в старом вестерне

Фильм «Форт Апачи» вышел на экраны в 1948 году. В нем есть сцена, где герои едут в карете, а один из них будто уточняет маршрут на смартфоне или навигаторе. Напомним: в 1940-е все еще нет мобильной связи, а также спутников, которые лежат в основе навигационных систем.

Мумия в кроссовках

В апреле 2016 года археологи сообщили, что в Алтайских горах обнаружены останки женщины предположительно тюркского происхождения. Могила разместилась в горах на высоте 2803 метров над уровнем моря. Низкая температура обеспечила мумии сохранность на протяжении нескольких столетий.

Внимание интернет-пользователей привлекла обувь женщины с узнаваемыми белыми полосками. «Разве Adidas тогда уже существовал?» — задался вопросом один из пользователей. «Это точно путешественник во времени. Я знала, что мы откопаем одного рано или поздно», — пошутил другой.

Позже ученые объяснили, что на ногах у нее не кроссовки, а высокие кожаные сапоги с красно-черными полосами. Она жила в десятом веке нашей эры, скорее всего, была знатной и богатой особой, а скончалась от черепно-мозговой травмы.

Вертолет на египетском барельефе

Храм Осириса в Абидосе построил египетский фараон Сети I примерно в XIII веке до нашей эры. В одном из проходов есть очень странные иероглифы — бессмысленные для древних египтян, зато узнаваемые для жителей XX века.

Конспирологи развили теорию о том, что здесь изображены вертолет (вверху слева), подводная лодка (внизу), реактивный самолет (в центре) и еще какой-то летающий аппарат (вверху справа).

Специалисты по Древнему Египту считают иначе: рисунок — это палимпсест. В нем наложились друг на друга две надписи: имя Сети-I, который начал строительство храма, и имя Рамсеса-II, который закончил стройку. В итоге получилась путаница из очертаний, в которой можно разглядеть что угодно.

Индеец со смартфоном

Итальянский художник Умберто Романо создал картину «Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд» в 1937 году. Действие картины разворачивается в 1630-х годах. На полотне изображен английский колонист Уильям Пинчон. В нижней части виден индеец с перьями, который смотрит в черный прямоугольник, очень похожий на смартфон.

Историк Дэниела Кроуна объяснил изданию Motherboard, что смартфона в руках у индейца быть не может. Зато это может быть зеркало. Коренное население Северной Америки высоко ценило изобретения европейцев, зеркало стало бы для них символом высокого статуса.

Ноутбук у античной статуи

Мраморное произведение «Могильный наиск женщины на троне со слугой» было создано примерно в 100 году до нашей эры в восточной части Греции. Сейчас оно хранится в коллекции Музея Гетти в США.

Плоский предмет из двух частей похож на ноутбук, а два отверстия наводят на мысль о USB-портах. Вдобавок взгляд женщины устремлен именно на верхнюю часть предмета, где у ноутбуков обычно находится монитор.

Джеффри Спаер, старший куратор Музея Гетти уверен, что это не ноутбук. По его мнению, это может быть шкатулка для драгоценностей, неглубокий сундук или раскладное зеркало. Похожие зеркала из двух половин на шарнирах этого периода ранее уже находили археологи.

Селфи-палка из 1960-х

Чехословацкий фильм «Я убил Эйнштейна, господа» вышел в 1969 году. В одной из сцен его герои используют точную копию современного монопода. Героиня раскладывает металлическую трубку и мгновенно делает снимок крошечным фотоаппаратом, закрепленным на ее конце. Фотография появляется сразу же из основания монопода.

«Я убил Эйнштейна, господа» — фантастическая чехословацкая комедия, снятая в 1969 году режиссером Олдржихом Липским. По сюжету, из-за проблем с экологией у женщин начинают расти бороды, а у мужчин — грудь. Причиной называют отходы производства нового вида вооружений, созданного Альбертом Эйнштейном. Чтобы убить физика, герои строят машину времени и отправляются в прошлое.

Сложно сказать, чем вдохновлялись авторы фильма и были ли среди них путешественники во времени.

Миллионер из будущего

В 2003 году в прессе начали писать про биржевого брокера Эндрю Карлссина. Он начал торговать ценными бумагами, имея 800 долларов в кармане. Мужчина заключил 126 рискованных сделок, и каждая из них была удачной. Через две недели он заработал более 350 миллионов долларов.

Удачливым брокером заинтересовалась Комиссия по ценным бумагам и биржам США, после его задержали агенты ФБР. После четырехчасового допроса он признался, что прибыл из 2256 года, в котором разразился тяжелый кризис. Карлссин хотел немного подзаработать, но не смог остановиться и привлек внимание спецслужб.

История появилась в таблоиде Weekly World News, который часто публикует вымышленные статьи о событиях, которых не было. После ее перепечатал портал Yahoo, а за ним — сотни других изданий, которые представили сюжет как реальный.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США заявили, что никогда не слышали об Эндрю Карлссине. После этого публикацию с Yahoo удалили, а Weekly World News сообщил, что «неизвестный благодетель» выплатил залог за Карлссина, а тот вышел на свободу и бесследно исчез.

Прибыл из прошлого и умер

Однажды в середине июня 1950 года прохожие заметили на Таймс-сквер необычно и крайне старомодно одетого мужчину. Он был растерян и удивлённо оглядывался по сторонам. Через несколько минут мужчина шагнул на дорогу и был насмерть сбит автомобилем.

В карманах у него нашли пивной жетон на 5 центов, старые купюры и визитку с именем Рудольфа Фенца. После продолжительного расследования выяснилось, что Рудольф Фенц пропал без вести в 1876 году в возрасте 29 лет.

Эта история распространилась в 1970-е как городская легенда. Правда, после выяснилось, что это выдумка, в основе которой — фантастический рассказ Джека Финнея «Мне страшно», опубликованный в 1951 году.