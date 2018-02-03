В Сирии сбит российский штурмовик Су-25 35 3.02.2018, 19:13

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Сирийские повстанцы сбили самолет российских ВКС, пилот захвачен в плен.

Одна из сирийских группировок, оппозиционных президенту Башару Асаду, сбила российский штурмовик Су-25 в небе над Сирией. Об этом в субботу, 3 февраля, сообщил глава базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR) Рами Абдель Рахман, сообщает DW.

"Группировка повстанцев сбила Су-25. Российские пилот спустился на парашюте и был взят в плен", - заявил он. Информацию о сбитом самолете и пленении пилота агентству dpa подтвердили и местные повстанцы. По их словам, инцидент произошел возле города Мааррет-эн-Нууман.