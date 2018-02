Depeche Mode возвращаются в Минск 5.02.2018, 23:02

Концерт легендарной британской группы состоится 13 февраля.

Британская группа Depeche Mode выступит в Минске 13 февраля, сообщили БелТА организаторы концерта.

Поклонники легендарной группы в Беларуси услышат живьем хит Where's the Revolution из нового альбома Spirit, споют хором Enjoy the Silence, Personal Jesus, Never Let Me Down Again и другие любимые песни команды.

Как известно, концерт Depeche Mode в белорусской столице 17 июля 2017 года был отменен по причине нездоровья вокалиста Дэйва Гаана. Менеджмент британской группы Depeche Mode нашел возможность переноса несостоявшегося концерта.

Музыканты приедут в Беларусь во время европейской части Global Spirit Tour и представят новый альбом Spirit. Дэйв Гаан, Мартин Гор и Энди Флетчер 13 февраля выступят в "Минск-Арене". Билеты, купленные на концерт 17 июля, будут действительны.

Global Spirit Tour стал одним из самых успешных туров команды за более чем 30-летнюю историю Depeche Mode. Первую часть турне в странах Европы посетили более миллиона поклонников. Группу сопровождает 11 фур техники, а видеоряд готовил знаменитый голландский режиссер и фотограф Антон Корбейн.