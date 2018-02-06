Как 13 добродетелей Бенджамина Франклина могут изменить жизнь 1 6.02.2018, 10:30

Франклин постоянно носил с собой «карточки добродетелей», которые считал алгоритмом своего успеха.

Бенджамин Франклин родился в 1706 году в семье со скромным достатком. Он начал работать с 12 лет. Со временем Франклин стал успешным книгопечатником, писателем, ученым, политиком и дипломатом. Он приписывал большую часть своего успеха работе над 13 добродетелями, благодаря которым он был готов к любым неожиданностям, пишет «Лайфхакер».

Карточки с добродетелями помогут развиваться и отслеживать свой прогресс

Большую часть жизни Франклин носил с собой карточки добродетелей. На каждой была таблица из 7 столбцов и 13 строк. Столбцы — это дни недели, а строки — добродетели.

В течение дня он несколько раз доставал карточку, чтобы напомнить себе о своих намерениях. А вечером просматривал все добродетели и отмечал те, над которыми сегодня работал.

Цель — пометить как можно больше ячеек.

Новая неделя начиналась с новой карточки. Причем не все они были одинаковые: Бенджамин использовал 13 вариаций, и на каждой карточке сверху была указана одна из добродетелей с кратким описанием. Это значило, что на ней нужно сосредоточиться на этой неделе.

В конце недели он оценивал, какие добродетели развивались, а какие — нет. Обдумывал, на какие сферы жизни нужно направить усилия. Еще он составлял нечто вроде квартального отчета через каждые 13 недель, когда заканчивался один цикл карточек. Это помогало ему заметить шаблоны в поведении.

Со временем эти добродетели стали частью его характера. Рассмотрим каждую из них подробнее.

13 добродетелей Франклина

1. Воздержанность

Ешьте, только чтобы утолить голод. Не объедайтесь просто для развлечения или от жадности. Прекращайте пить, когда заметили, что алкоголь искажает ваше восприятие. Следите за тем, что попадает в ваш организм.

2. Молчаливость

Если не можете добавить к разговору что-то стоящее, промолчите. Больше прислушивайтесь к собеседникам. Избегайте пустой болтовни. Не говорите, чтобы только заполнить паузу. Это не значит, что нужно совсем избегать людей и светских бесед. Просто помните, что у таких разговоров есть четкая цель — например, лучше узнать собеседника.

3. Любовь к порядку

Держите свои вещи в порядке, чтобы без труда находить их. Когда вещей слишком много, за ними сложно уследить. Это сигнал, что вам пора избавиться от лишнего.

Поступайте так же и со временем. Тогда вы всегда успеете сделать то, что для вас важно.

4. Решительность

Если решили сделать что-то, доводите дело до конца. Не обещайте того, что не сможете или даже не собираетесь выполнить. Отказывайтесь, если вас просят о чем-то, что вы не сможете сделать.

5. Бережливость

Не тратьте деньги попусту. Каждый рубль должен идти на какую-то цель. Старайтесь получить максимум выгоды за потраченную сумму.

Если решили не расходовать деньги, пусть они принесут вам пользу в чем-то другом. Отложите их на большую цель или погасите долги.

6. Трудолюбие

Не проводите время в праздности. Всегда старайтесь делать что-то полезное. Когда не хватает энергии или внимания на текущее дело, найдите другое занятие по силам. Если в данный момент у вас нет никаких дел, поработайте над собой. Если вы слишком устали, ложитесь спать. Если усталость не проходит долгое время, возьмите отпуск или обратитесь к врачу.

7. Искренность

Будьте честным, но думайте о том, как ваши слова повлияют на других. Старайтесь не ранить человека, а воодушевить. Не лгите и не вводите других в заблуждение. Если критикуете, делайте это без жестокости.

8. Справедливость

Не вредите другим ради собственной выгоды. Ищите решения, выигрышные для всех сторон. Если пообещали что-то, сдержите свое слово. Или заново обсудите условия, если они стали невыполнимыми.

9. Умеренность

Избегайте крайностей. Крайне резкое поведение по отношению к другим обычно приводит к негативным последствиям. Если вы сознательно хотите нанести вред, будьте осторожны, чтобы не переусердствовать.

10. Чистоплотность

Следите за чистотой одежды. Держите в чистоте дом и рабочее место. Не забывайте о личной гигиене. Это важно не только для вашего здоровья, но еще и влияет на то, как вас воспринимают окружающие.

11. Спокойствие

Не огорчайтесь из-за непредвиденных событий. Они неизбежны, и грусть никак не поможет с ними справиться. Научитесь распознавать свои эмоции и не позволять им влиять на ваше поведение. Относитесь к ним просто как к информации, которая поможет вам принять лучшее решение.

12. Целомудрие

Не давайте страстям отвлекать вас или стать смыслом вашей жизни. Не позволяйте им подтолкнуть вас к предательству. Если не можете справиться самостоятельно, обратитесь за помощью, но не отмахивайтесь от этой добродетели.

13. Кротость

Превосходите ожидания в любом деле. Не хвалитесь тем, какой вы замечательный. Просто делайте больше и отдавайте должное другим.

Как применять эту систему в жизни

Возьмите за основу добродетели Франклина и добавьте к ним те, которые хотите развить в себе. Или составьте собственный список с нуля.

Смысл в том, чтобы разработать систему конкретных добродетелей или навыков, которые помогут вам стать лучше. А потом ежедневно следить за своим прогрессом.

Со временем эти качества станут естественной частью вас. Главное — практиковаться ежедневно. Распечатайте карточки со списком добродетелей или заведите их в смартфоне. Каждое утро заглядывайте в карточку, чтобы напомнить себе, над чем сегодня работать. Вечером отмечайте, что сделали. А в конце недели оценивайте общий прогресс.

Только не ждите мгновенных результатов. Саморазвитие требует времени. Следуйте этой системе день за днем, и вы заметите, что ваша жизнь становится лучше.