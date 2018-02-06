Рыбак поймал 11-килограммовую щуку на Вилейском водохранилище 7 6.02.2018, 13:27

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Чтобы вытащить огромную рыбу из лунки на лед, понадобилось около 30 минут.

Рыбак из Вилейки в конце января на Вилейском водохранилище поймал щуку 11,1 кг и длиной около 2 метров, пишет «Шлях перамогi».

Чтобы вытащить огромную рыбину из лунки на лед, понадобилось около 30 минут и помощь напарника.

Этот же рыбак 4 февраля поймал два судака вблизи деревни Редьковичи. Самого большого, весом 2,9 кг, вытащил за хвост. Борьба длилась около часа.