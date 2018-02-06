Ученые: Женщины выигрывают в шахматы чаще мужчин 4 6.02.2018, 19:34

В ходе эксперимента специалисты проанализировали около пяти миллионов турниров.

Ученые из университета Шеффилда доказали, что женщины играют в шахматы лучше мужчин и чаще выигрывают. В ходе эксперимента специалисты проанализировали около пяти миллионов турниров.

Как передает VladTime, британские ученые решили проверить точность феномена «угрозы стереотипа». Этот фактор характеризуется затруднением работы мозга у женщин при игре в шахматы с мужчинами в связи с множественными стереотипами о том, что данное соревнование обычно выигрывают представители сильного пола. Считается, что из-за этого шахматистки выступают хуже.

Специалисты университета Шеффилда изучили данные рейтинга ФИДЕ за семь лет. Они проанализировали свыше пяти с половиной миллионов шахматных игр. Так ученые выяснили, что женщины выигрывали у мужчин чаще, чем того можно было ожидать.

Результаты показали, что стереотипы влияют на игру женщин меньше, чем считалось ранее.