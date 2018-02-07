Трамп поздравил Илона Маска с запуском ракеты Falcon Heavy

Трамп поздравил Илона Маска с запуском ракеты Falcon Heavy7
- 7.02.2018, 10:10
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Успешный пуск ракеты демонстрирует американскую изобретательность в ее лучшем виде.
Президент США Дональд Трамп 7 февраля в Twitter поздравил основателя компании SpaceX Илона Маска с запуском сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.
"Это достижение, наряду с коммерческими и международными партнерами NASA, демонстрирует американскую изобретательность в ее лучшем виде!" – отметил глава Белого дома.
Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 февраля 2018 г.
6 февраля с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy частной космической компании SpaceX. После нескольких витков вокруг Земли ракету выведут на орбиту Солнца, где она проведет тестовый полет.
В качестве полезного груза во время первого, исторического, запуска на борт Falcon Heavy поместили электромобиль Tesla. В машине во время полета будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.
Ракету, способную нести до 63,8 тонны грузов, разрабатывали для лунной и марсианской миссий.