Трамп поздравил Илона Маска с запуском ракеты Falcon Heavy 7 7.02.2018, 10:10

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Успешный пуск ракеты демонстрирует американскую изобретательность в ее лучшем виде.

Президент США Дональд Трамп 7 февраля в Twitter поздравил основателя компании SpaceX Илона Маска с запуском сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

"Это достижение, наряду с коммерческими и международными партнерами NASA, демонстрирует американскую изобретательность в ее лучшем виде!" – отметил глава Белого дома.

6 февраля с космодрома в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy частной космической компании SpaceX. После нескольких витков вокруг Земли ракету выведут на орбиту Солнца, где она проведет тестовый полет.

В качестве полезного груза во время первого, исторического, запуска на борт Falcon Heavy поместили электромобиль Tesla. В машине во время полета будет играть песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Ракету, способную нести до 63,8 тонны грузов, разрабатывали для лунной и марсианской миссий.