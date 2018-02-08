РЭП: Раз наниматель решил, что он самый хитрый, то мы принимаем вызов 2 8.02.2018, 14:13

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Независимый профсоюз борется за жителя Речицы, получившего травму на производстве.

Житель Речицы Геннадий Литвинов устроился в октябре 2017 года работать на частную лесопилку. Через месяц он искалечил на станке руку. Наниматель отказался признавать работника «своим» — мол, cлучайно человек забрел на предприятие, стал за станок и засунул под пилы руку, сообщает praca-by.info.

«Обещали оформить задним числом»

Козыри СООО «Патико-Экспорт» — трудовые отношения не были оформлены соответствующей бумажкой с подписями, поэтому никто никому ничего не должен.

Литвинов, который из-за обездвиженной правой руки остался без работы, перспектив и выплат, подал на лесопилку в суд. Помогает ему независимый профсоюз РЭП. Правовой инспектор Леонид Судаленко представляет интересы жителя Речицы в суде.

Пока в суде слушается гражданское дело по иску Литвинова, но в отношении исполняющей обязанности руководителя лесопилки Ирины Дмитренко Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил охраны труда (ст. 306 УК).

«Искал работу. На «Патико-Экспорт» сказали, что могут трудоустроить, но после двухмесячного испытательного срока. Показали, как работать на станке — распиливать древесину на доски и брус, вот и пилил. Восьмого ноября случилась травма — оторвало палец, повредились сухожилия. На станке раньше были две кнопки: красная и черная. После ремонта поставили две одинаковые красные кнопки. Подклинила доска, и нужно было остановить станок. Я нажал не ту кнопку. Думал, что станок отключился, поднял защиту и смотрю, что там мешает. И полез внутрь доставать щепку...», — рассказал Naviny.by обстоятельства получения травмы Геннадий Литвинов.

По его словам, сразу после ЧП исполняющая обязанности директора «завезла в больницу, там оказали помощь». «Она же обещала оформить на работу задним числом, поэтому взяла у меня паспорт и трудовую. Но потом посоветовалась с кем-то и передумала. Пришлось идти в суд», — сказал житель Речицы.

«Раз наниматель решил, что он самый хитрый, и пошел путем отказа от работника, то первое, что мы должны сделать через суд — доказать факт трудовых отношений, добиться выплаты зарплаты. Второй шаг — признание травмы производственной, составление акта формы H-1, и добиваться страховых выплат», — объяснил Леонид Судаленко.

Работник лесопилки утверждает, что ни инструктажа по технике безопасности, ни обучения с ним на предприятии не проводили — лишь показали, как работать на станке. Кубометры распиленного леса работники подсчитывали самостоятельно, заносили данные в тетрадь, потом показывали их начальству, так и насчитывалась зарплата.

На суде уже выступили свидетели — бывшие коллеги Литвинова, которые подтвердили, что мужчина не был случайным прохожим — он работал на многопильном станке.