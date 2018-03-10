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Журналистов не пускают на «Беларуськалий», где произошло обрушение

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  • 10.03.2018, 12:12
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Фото: svaboda.org

Охрана рекомендует всю информацию получать через сайт МЧС.

Продолжаются поиски двух человек, которые находились в обвалившейся шахте третьего рудоуправления «Беларуськалия» в Солигорске.

По информации МЧС, рабочих еще не нашли.

Корреспонденты «Радыё Свабода» 10 марта были на проходной третьего рудоуправления и в офисе «Беларуськалия». Дальше охранника журналистов не пускают. Охрана по распоряжению руководства говорит, чтобы журналисты обращались за информацией на сайт МЧС. Все руководство компании вместе с генеральным директором все это время находится на территории третьего рудоуправления.

Вечером 9 марта Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что на руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» произошел выброс газа метана и обрушения породы.

По предварительной информации при проходке горной выработки на 22б западной панели горизонта -620 метров произошло обрушения пород кровли с выбросом газа (метан) и соли с массива.

Под завалами в шахте на момент происшествия находилось двое рабочих. Причины происшествия высняются.


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