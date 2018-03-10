242 дня ожидания Виктории Азаренко 2 Сергей Версоцкий, «Прессбол»

10.03.2018, 12:32

Виктория Азаренко

"Как жизнь? Не то, чтоб очень гладко, но, в общем, знаешь, все в порядке!"

Программа Международного женского дня на крупнейшем турнире ВТА в Индиан-Уэллсе подарила сразу два знаковых матча.

Сперва вчера вечером на корт впервые после рождения ребенка вышла любимица публики Серена Уильямс. Ей противостояла представительница Казахстана Зарина Дияс, противостояла как могла, но ни одного сета у молодой мамы взять не сумела. И это при том, что у Серены невооруженным глазом были видны предсказуемые изъяны в игре, связанные с несколькими килограммами лишнего веса. Но их сброс как и возращение игровых ощущений — дело наживное, надо полагать, американка в ближайшее время решит свои проблемы.

Нам же более интересен был "камбэк" Виктории Азаренко, которая воспользовалась географической близостью Индиан-Уэллса к Лос-Анджелесу и, несмотря на продолжающиеся судебные тяжбы, приняла "уайлд-кард" от организаторов.

В последний раз белоруска выходила на корт 242 дня назад, 10 июля 2017 года, в четвертом раунде Уимблдонского турнира против Симоны Халеп. А до этого на стадии 1/16 финала она в трехсетовом поединке выбила из борьбы Хизер Уотсон. По иронии судьбы именно этой британке довелось встречать экс-первую ракетку в момент ее возвращения в ВТА-тур после 8-месячного отсутствия. Надо полагать, это было очень волнительно для их обоих.

Не будем лукавить — заполненные трибуны центрального корта турнира, еще совсем недавно приветствовавшие победное возвращение Серены Уильямс, к стартовому розыгрышу матча Азаренко — Уотсон заметно опустели, и самый поздний поединок американского четверга игрался в довольно камерной обстановке. Может оно и к лучшему, поскольку наша соотечественница и так сильно волновалась.

Было видно, что за время вынужденного простоя Виктория сильно похудела. Не обязательно быть специалистом в области медицины, чтобы определить — похудела на нервной почве. То есть, не за счет жировых отложений (их у Вики отродясь не было), а за счет мышечной массы. И это для любой теннисистки очень существенный "минус". Особенно для Азаренко, чей конек — атлетичный агрессивный теннис.

Однако в реальности все оказалось не так уж тревожно. Честно говоря, ожидал увидеть в исполнении экс-первой ракетки мира более разобранный теннис. Одно дело заниматься на тренажерах и в зале штанги, набивать удары в противостоянии со спарринг-партнером, и совсем другой коленкор выйти на корт огромной арены и скрестить ракетки с обладающей нормальной игровой практикой оппоненткой. Но Вика доказала, что ей по-прежнему подвластны тонкие теннисные ощущения, чувство площадки, соразмерность силы удара и хорошее движение по корту. А уж в эмоциональном плане Азаренко совсем не изменилась — все та же жажда борьбы и победы!

Хизер Уотсон тоже ведь надо понять. Психологически совсем не просто участвовать в матче-возвращения двукратной чемпионки Индиан-Уэллса, которая до этого в шести очных поединках шесть раз побеждала британку, отдав ей всего один сет из 12 возможных. Уотсон явно пребывала не в своей тарелке и после первого же проигранного брейк-пойнта вызвала на корт тренера. В противоположность ей Виктория Азаренко за весь матч ни разу не воспользовалась подсказками ее нового старого тренера Вячеслава Конникова.

По большому счету, в первом сете британке ничего не светило. Пока у Вики не закончился сумасшедший кураж, связанный с долгожданным возвращением в привычную среду, британка была явно ведомой на корте. Шансы у Хизер появились лишь когда эмоциональное топливо у белоруски предсказуемо закончилось, и основную нагрузку стали нести тренированность и выносливость.

К счастью, и в условиях их недостатка игра Азаренко не потеряла в привлекательности, а умение добавить в критические моменты по-прежнему свидетельствует о принадлежности нашей спортсменки к элите мирового тенниса. И здесь решающим фактором успеха Виктории стал сложнейший седьмой гейм второй партии, длившийся 17 минут! За это время в распоряжении британки было семь брейковых очков, но ни одно из них Уотсон реализовать не удалось. Виктория встала стеной на пути возрождения надежд соперницы, проявив редкостный образчик неуступчивости. В ключевые моменты ей на помощь приходил удар, который в тот вечер ей особенно удавался — бэкхенд косым кроссом, против которого британка так и не нашла противоядия.

Подытоживая увиденное, можно сказать, что для спортсменки, восемь месяцев не выходившей на корт, Виктория Азаренко в полном игровом порядке. А это означает самое главное — надежду для поклонников ее спортивного таланта.

Следующая соперница экс-первой ракетки мира — наша старая знакомая по проигранному финалу Кубка федерации Слоан Стивенс (N 13 ВТА).

Звучит интригующе.

Сергей Версоцкий, «Прессбол»