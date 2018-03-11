На «Беларуськалии» рассказали подробности ЧП в шахте 11.03.2018, 13:22

Внезапным выбросам газа и соли предшествуют предупредительные признаки.

В воскресенье утром руководство «Беларуськалия» подтвердило гибель двух работников предприятия, которые оказались под завалами в шахте. Работников искали последние двое суток. «К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли», — сказал гендиректор завода Иван Головатый телеканалу «ОНТ».

«В ночь с 10 на 11 марта горноспасателями из-под завала извлечены машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения. Шахтеры погибли в результате внезапного выброса соли и газа, произошедшего 9 марта 2018 года, в смену с 11.50 до 18.50», — говорится на (сайте http://kali.by/news/5697/) «Беларуськалия».

Руководство и коллектив предприятия выразил соболезнования всем родным и близким погибших шахтеров.

9 марта на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22б западного столба горизонта -620 м произошел внезапный выброс соли и газа.

«Это, как правило, связано с особыми геологическими структурами — мульдами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан. Опасным по внезапным выбросам на Старобинском месторождении является Третий калийный горизонт. Внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, обнаружение которых позволяет своевременно прекратить горные работы. В конвейерном штреке лавы 22-б западного столба, в месте происшествия, признаков и предвестников внезапного выброса не обнаружено», — пояснили на предприятии.

Интенсивность выброса составила порядка 600 м³ горной массы. Проходческий комбайн и самоходный вагон оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

Солигорский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ (ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Следователи изымают производственную и техническую документацию, регламентирующую порядок проведения данных видов горных работ, допрашивают работников и должностных лиц предприятия, устанавливают причины произошедшего.