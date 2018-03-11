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Брестчане вышли протестовать на главную площадь города

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  • 11.03.2018, 14:13
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Фото: svaboda.org

Акция направлена против строительства аккумуляторного завода рядом с Брестом.

Уже несколько недель десятки жители Бреста каждое воскресенье выходят на главную площадь города, протестуя таким образом против строительства аккумуляторного завода рядом с областным центром, сообщает «Радыё Свабода».

Они убеждены, что вредная производство может плохо повлиять на здоровье жителей города. Не имея официального разрешения на протест, люди собираются вместе якобы кормить птиц.


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