Брестчане вышли протестовать на главную площадь города 1 11.03.2018, 14:13

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Фото: svaboda.org

Акция направлена против строительства аккумуляторного завода рядом с Брестом.

Уже несколько недель десятки жители Бреста каждое воскресенье выходят на главную площадь города, протестуя таким образом против строительства аккумуляторного завода рядом с областным центром, сообщает «Радыё Свабода».

Они убеждены, что вредная производство может плохо повлиять на здоровье жителей города. Не имея официального разрешения на протест, люди собираются вместе якобы кормить птиц.