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Протестующие в Бресте: Будем выходить тех пор, пока не закроют этот завод

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  • 11.03.2018, 15:35
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На главную площадь города сегодня вышло более сотни брестчан.

Больше 100 жителей Бреста и района вышли 11 марта на площадь Ленина в областном центре, чтобы обсудить строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне, сообщает tut.by.

Люди собираются на центральной площади Бреста уже третье воскресенье подряд. Как и ранее, 11 марта они не разворачивали транспарантов и не озвучивали каких-либо лозунгов. Участники акции протеста стояли группами, общались и кормили голубей.

Противник строительства под Брестом аккумуляторного завода, активист ОГП Александр Кабанов, который также в воскресенье был на митинге, назвал нынешнюю встречу «мирной акцией протеста».

Александр Кабанов
Фото: tut.by

— Люди вышли высказать свое отношение к строительству аккумуляторного завода. Сегодня [пришло людей] гораздо больше, чем в прошлый раз. Все уже друг друга узнают, здороваются, — рассказал активист.

Протестующие озвучили планы собраться на очередной митинг и в следующее воскресенье. В беседе с журналистами Александр Кабанов выразил надежду на то, что через неделю соберется еще больше людей. По словам собеседника, акции прекратятся, если приостановится строительство завода и начнется диалог с активистами.

— Завод, возможно, и должен быть, но не здесь, — убежден Александр Кабанов.

Жительница Бреста Наталья приходит на площадь третье воскресенье подряд. Она рассказала, что обеспокоена строительством аккумуляторного завода.

— Я уверена, что этот завод не добавит экологичности, чистоты нашему городу. В преддверии 1000-летия Бреста это самый плохой подарок, который могли сделать нашему городу, — поделилась эмоциями Наталья.

На вопрос, сколько она готова приходить на площадь в знак протеста со строительством предприятия, Наталья ответила: «всегда».

Фото: tut.by

— До тех пор, пока не закроют этот завод. Я считаю, что ничего предосудительного мы не делаем. Мы не нарушаем общественный порядок, лозунгов не произносим. Мы хотим, чтобы власти обратили внимание на нашу обеспокоенность, — объяснила свою позицию женщина.

Под занавес встречи активисты инициировали сбор подписей под обращением к городским властям с просьбой провести в городе санкционированный митинг, посвященный вопросу строительства завода.

Около 13.00 люди стали расходиться. Обошлось без задержаний.

Ранее противники строительства аккумуляторного завода выходили на площадь 4 марта и 25 февраля.

Фото: tut.by

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.

22 февраля инициативная группа подала в администрацию Лукашенко обращение с требованием приостановить строительство завода, под которым подписались свыше 36 тысяч человек.


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