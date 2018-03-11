Польша, Литва и Латвия подписали письмо об опасности «Северного потока - 2» 5 11.03.2018, 19:12

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Газопровод направлен на усугубление энергетической зависимости стран ЕС от России.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток - 2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове. Об этом пишет unian.net.

В письме, направленном главам парламентов европейских стран, говорится о том, что "Северный поток – 2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России.

«Благодаря тому, что этот документ подписала группа стран, а не отдельные государства, такой голос более слышен», - заявил журналистам спикер польского Сейма Марек Кухцинский.

«Один принцип – общее беспокойство о безопасности всех стран Европейского Союза, а также стран, находящихся в восточной ее части. Мы хотим сотрудничать со всеми, но хотим также, чтобы уважали и заботу о безопасности наших граждан балтийских стран и Польши. Мы все вместе поддерживаем Украину, которая в эти дни ведет тяжелую борьбу за свою независимость», - подчеркнул он.

В письме, кроме того, говорится о том, что энергетическая безопасность составляет ключевой компонент объединенной и процветающей Европы. Утверждается, что несмотря на презентацию «Северного потока – 2» как коммерческого проекта, на самом деле он является политическим инструментом России.

Польша, Литва, Украина, Латвия и Молдова призвали европейские страны гарантировать, что эксплуатация газопровода «Северный поток – 2» будет проходить согласно правилам ЕС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток - 2" может угрожать безопасности Балтийского региона.

Напомним, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и введение в работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируют построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».