Брестские вакансии: И уборщице, и научному сотруднику — по 305 рублей 6 12.03.2018, 15:05

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Почему 4 тысячи брестских «тунеядцев» не идут на работу.

«Брестская Газета» подсчитала, что в качестве оплаты по 63 вакансиям из 117 предложенных соискателям светит лишь минимальная зарплата.

«У нас очень много бездельников, которые не работают»

На конец января текущего года в области численность зарегистрированных безработных составила 4,3 тыс. человек. При этом уровень зарегистрированной безработицы, по данным облстатуправления, был равен 0,7% от численности рабочей силы. Однако прогнозный показатель безработицы для нашего региона на 2018 год определен правительством в 1,2%. В чем логика? Не даст ли такой расклад службам занятости возможность почивать на лаврах?

«Что в этом плохого? — ответил вопросом на вопрос председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Геннадий Скробот. — Вы хотите, чтобы его (прогнозный показатель — прим. авт.) меньше сделали? Так если считать по системе МОТ (Международная организация труда — прим. авт.), то в республике безработица 5,6%. Я и поставил бы такой прогнозный показатель. Но это мое личное мнение».

Он пояснил, что 0,7% — это официально зарегистрированная безработица. Значит, речь идет только о тех, кто пришел в центр занятости и заявил, что он — безработный. А сколько еще тех, что не пришли?! Но в правительстве все просчитали, раз дали такой прогнозный показатель.

«У нас очень много бездельников, которые не работают, — считает Геннадий Скробот. — Каждый человек, который хочет трудиться, он будет и может это сделать, а те, кто не хочет, они работать не будут. Они на работу в Польшу ездят, в Россию, а налоги не платят. Я до запятой не говорю, но у нас есть, допустим, 6,5 тысячи вакансий и 4,2 тысячи официально зарегистрированных безработных. Вот и получается коэффициент напряженности 0,7. Почему эти 4 тысячи при наличии 6 тысяч вакансий не идут на работу?!»

На Брестчине, по данным облстатуправления, уровень зарегистрированной безработицы в процентах от численности экономически активного населения составлял: 2012 год — 0,9, 2013-й — 0,7, 2014-й — 0,7, 2015-й — 1,1, 2016-й — 0,9.

Мы попытались обратить внимание собеседника на то, что имеющиеся вакансии могут совершенно не подходить тому, кто нуждается в работе. Ну, к примеру, не может же безработный филолог трудоустроиться, получив вакансию врача, которых в базе данных немало.

«Это понятно, — согласился председатель комитета по труду. — Но филолог, если у него не за что жить, может стать, к примеру, швеей».

Корреспондент дала понять, что швеей может быть не каждый, потому что к этой специальности тоже должны быть способности.

«Ну, пусть не швеей, а, допустим, библиотекарем или еще кем-нибудь, ради бога, — поправил сам себя Геннадий Скробот. — В конце концов, даже полеводом. Если не за что жить, то и это было бы нормально, ну, и параллельно искать работу. Так нет, дайте мне сразу высокооплачиваемую работу, потому что я филолог! Но никто не подаст ничего на тарелочке с голубой каемочкой. Нужно себя зарекомендовать, показать. А то ничего нет, кроме хочу. Да еще и оплату подавай достойную, хорошую. И вот они (надо понимать, безработные — прим. авт.) это возлагают на плечи государства».

Трудоустройство не гарантируют!

По словам председателя комитета, он недавно побывал в Барановичах, где на хлопчатобумажное объединение требуется большое количество швей. Курсы на обучение этой специальности бесплатные. За 3 месяца можно освоить профессию швеи и пойти работать.

«Вы думаете, там уже стоит очередь? Нет! — сообщил он. — Хотя, если есть желание пройти переобучение, то, пожалуйста! И в Бресте в учебном центре, расположенном в Северном городке, учат на парикмахеров, визажистов, газоэлектросварщиков, токарей, строителей-отделочников… И это все за счет государства! Там и жилье предоставляется бесплатное, только учись! За прошлый год там прошли обучение новым специальностям порядка 1 700 человек».

Мы поинтересовались, гарантирована ли после обучения работа по новой специальности. И услышали в ответ, что таких гарантий нет, но службы занятости занимаются с нанимателями. К примеру, управление по труду занятости и соцзащите Брестского горисполкома регулярно проводит ярмарки вакансий.

«Оно приглашает к себе предприятия, которые нуждаются в рабочей силе по определенным специальностям, — пояснил Геннадий Скробот. — Если человек изъявил желание, наниматель берет его на карандаш, шлет нам заявочку на обучение, и тут стопроцентное трудоустройство под заказ нанимателя».

В Беларуси определены прогнозные показатели по уровням зарегистрированной безработицы в регионах. В Брестской и Гомельской областях прогнозный показатель в течение года не должен превышать 1,2% от количества трудоспособного населения. В Витебской — 1,3%, в Гродненской и Могилевской — 1,1%, в Минской — 1%, в Минске — 0,5%. В целом по Беларуси данный показатель не должен превысить 1%.

И уборщице, и научному сотруднику — по 305 рублей

«БГ» проанализировала 117 вакансий из областного банка данных, размещенного на сайте Минтруда. Оказалось, свыше 60 из них предлагают соискателям либо минимальную заработную плату в 305 рублей, либо выше ее всего на десятку-другую. Причем уравнивают в оплате труда санитарку-уборщицу, кухонного работника пищеблока с инженером-программистом и инженером-электроником с опытом работы. Минималку предлагают и научному сотруднику. Или, к примеру, работников неквалифицированного труда по оплате запросто приравнивают к мастеру производственного обучения, рентгенолаборанту, маляру, станочнику деревообрабатывающих станков.

Больше всего из предложенного перечня вакансий, по тысяче рублей, наниматели готовы заплатить водителю-международнику со стажем не менее 2 лет и главному экономисту с опытом работы в системе ЖКХ 5 лет и более. Но таких вакансий всего две.

Правда, предлагается еще трудоустройство и зарплата в 950 рублей начальнику отдела в банковской сфере с опытом руководящей работы. Есть также свободная должность наладчика контрольно-измерительных приборов и автоматики с опытом от 5 лет и оплатой в 800 рублей. Токарю-полуавтоматчику и фрезеровщику предлагают по 700 рублей.

Отыскалась всего пятерка вакансий на 600 рублей. Так оценивают труд директора филиала Энергонадзора с опытом в 15 лет, мастера смены, начальника отдела, пекаря и повара. Остальным соискателям, среди которых бухгалтеры, водители, кондитеры, повара, врачи, начальник котельной, обивщик мебели и прочие, предлагают от 400 до 500 рублей.

Нулевой результат при наличии вакансий

Корреспондент «БГ» попыталась среди 10 вакансий уборщика производственных помещений найти что-то для своей подруги-пенсионерки, которая с трудовым стажем в 35 лет едва выживает на крохотную пенсию. Зарплата по всем предлагалась примерно одна и та же — минимальная. Две вакансии отпали сразу же из-за того, что находятся не в Бресте — в д. Шебрин и в д. Волки. Немалая часть заработанного уйдет на проезд.

Еще две не подошли из-за посменного режима работы. По одной из них даже выяснить, сколько часов придется работать, не получилось. «Режим устанавливает начальник! Приезжайте и узнавайте!» — прозвучало в ответ.

Две вакансии уборщицы на поверку оказались не ими, там требовались мойщик посуды и кухонный работник. Еще на одном из предприятий все три вакансии оказались не занятыми, но они были в счет брони (для обязанных лиц, для вернувшихся из мест лишения свободы — прим. авт.) и обычных соискателей туда не берут. В одной отказали, едва узнав, что претендует на вакансию пенсионерка. Вот таким оказался реальный расклад!