Тиллерсон: Россия несет ответственность за покушение на Скрипаля 13.03.2018, 9:04

Рекс Тиллерсон

США будут координировать с Британией свои действия против Кремля.

США согласны с информацией правительства Великобритании о возможной причастности России к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении главы Государственного департамента Рекса Тиллерсона, которое 12 марта опубликовали на сайте ведомства.

"У нас есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценке, что Россия, вероятно, несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе", – подчеркивается в обращении.

Тиллерсон отметил, что "покушение на убийство частного лица на территории суверенного государства никогда не может быть оправдано".

"Мы возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь занялась таким поведением. От Украины до Сирии – а теперь и Великобритании – Россия продолжает оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнями их граждан", – заявил госсекретарь.

Тиллерсон считает, что для причастных к преступлению должны быть "серьезные последствия".

"Мы солидарны с нашими союзниками в Соединенном Королевстве и будем продолжать тесно координировать наши действия", – резюмировал глава Госдепа.

66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали 4 марта с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля в Солсбери.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что, по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. По ее словам, Кремль должен предоставить объяснения случившемуся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать инцидент незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.

Мэй также договорилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном о совместном ответе на агрессивные действия РФ.

До этого министр иностранных дел Британии Борис Джонсон предупреждал, что страна будет жестко реагировать на любые доказательства участия РФ в отравлении Скрипаля, вплоть до снижения уровня представительства на футбольном чемпионате в 2018 году.