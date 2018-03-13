Парламент Турции принял спорный закон о выборах 13.03.2018, 13:34

Закон позволяет создавать предвыборные альянсы между правящей партией и ее союзниками.

Парламент Турции принял противоречивый закон о модернизации избирательного законодательства, который, по мнению оппозиции, может поставить под угрозу справедливость голосования в 2019 году.

Об этом сообщает Reuters.

Законодательство формально позволяет создавать предвыборные союзы, прокладывая путь для связи между руководящей партией президента страны и их союзниками-националистами.

Принятие этого закона в парламенте было ожидаемым шагом, учитывая его поддержку со стороны руководящей "Партии справедливости и развития" и националистической "Партии национального движения".

Однако, как пишет агентство, критики правительства бьют тревогу по поводу этого закона.

Сообщается, что новые изменения дают Высшей избирательной комиссии власть по объединению избирательных округов и перемещению избирательных урн в другие районы. Согласно изменениям, бюллетени позволят принимать без штампа местного избиркома.

Кроме того, представители сил безопасности будут допущены на избирательные участки. В правительстве считают, что такая мера поможет искоренить запугивания со стороны запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

В прокурдской Демократической партии народов заявили, что такие меры могут привести к перемещению избирательных урн из районов, где партия имеет сильную поддержку.

Как известно, в прошлом году в Турции состоялся референдум по вопросу изменений в Конституцию, согласно которым президент Реджеп Тайип Эрдоган получает всю полноту власти в стране. За внесение поправок в конституцию отдали голоса 51,41% избирателей (25 миллионов 157 тысяч), против высказались 48,59% граждан (23 миллиона 779 тысяч).