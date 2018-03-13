Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией» 13.03.2018, 13:28

Максим Сушко

Соглашение с белорусским хоккеистом вступит в силу со следующего сезона.

Белорусский нападающий "Оуэн Саунд Аттак" Максим Сушко подписал контракт новичка с "Филадельфией", выбравшей его на драфте-2017 под общим 107-м номером. Соглашение рассчитано на три года и начнет действовать с сезона-2018/19, — сообщает группа ХК "Динамо Минск". Fan zone.

В нынешнем чемпионате Хоккейной лиги Онтарио Максим Сушко набрал 55 (30+25) очков в 57 матчах.