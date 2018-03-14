До $3 миллионов: какие дома продают в Дроздах

До $3 миллионов: какие дома продают в Дроздах18
- 14.03.2018, 9:47
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Убранство коттеджей контрастирует с экономической ситуацией в Беларуси.
Коттеджная застройка в Дроздах начала формироваться в 2000-х годах, когда на выделенных президентом участках стали массово строиться чиновники. Некоторые из них до сих пор живут здесь, кто-то переписал дома на детей и родственников, а кто-то захотел распрощаться с «комфортом загородной жизни в городе» и с «соседями, близкими по социальному статусу».
Портал tut.by сделал подборку домов, которые сейчас продаются в Дроздах.
На улице Покровской
Особняк площадью 280 квадратных метров, двухуровневый. Строился, как и большинство коттеджей чиновников, в 2006 году.
На втором уровне не во всех помещениях есть отделка. Участок — 9 соток. Хотят за дом 900 тысяч долларов.
В Золотом переулке
В Дроздах восемь переулков — Покровский, Тихий, Соловьиный, Даровский, Озерный, Агатовый, Изумрудный и Золотой. В последних трех — самая большая концентрация домов чиновников. Сейчас в Золотом переулке продают особняк площадью 540 квадратных метров. Год постройки — 2006-й. Площадь участка в объявлении не указана.
В доме восемь жилых комнат, в каждой спальне есть санузел с ванной или душевой кабиной, говорится в объявлении. На первом этаже расположена гостиная в 85 квадратных метров, которая имеет отдельный вход с улицы, а также вход из холла дома.
В доме также есть бассейн с подсветкой и водяной пушкой. Гараж рассчитан на одну машину.
Особняк продают за 1,5 миллиона долларов.
В Соловьином переулке
Коттедж, готовый на 80% и без чистовой отделки, продают в Соловьином переулке. Площадь дома — 460 квадратных метров, участка — 8 соток.
Стены из клинкерного кирпича, кровля — сланцевая. Год постройки — 2012-й.
В объявлении говорится, что внутренне пространство подготовлено под отделку и в качестве иллюстраций выложено несколько эскизов, как это может выглядеть.
Коттедж продается за 1,05 миллиона долларов.
В Покровском переулке
Особняк площадью 700 квадратных метров. Год постройки не указан.
На первом этаже расположены кухня-гостиная с жилой комнатой и открытой террасой, на втором — три спальни с гардеробными и ванной комнатой.
На цокольном этаже расположены комплекс СПА, бассейн, сауна с душевой, массажный кабинет. На этаже также есть помещение для домашнего кинотеатра. Участок — 9 соток. Гараж на две машины.
Цена — 1,47 миллионов долларов.
На улице Тихой
Самое дорогое предложение в Дроздах — особняк на улице Тихой. За него хотят 2,99 миллиона долларов.
Площадь дома — 630 квадратных метров. Участок в 12 соток «расположен в глубине застройки, в одном из обособленных камерных местечек», говорится в объявлении.
И вообще, тот, кто купит этот дом, будет жить в «самой дорогой коттеджной застройке в столице среди людей, близких по социальному статусу». При этом гарантируется, что предлагаемый особняк вписывается в «стилевое единство архитектурного ансамбля соседних домов».
В доме четыре уровня и в нем есть все — спальни и жилые комнаты, гостиные, гардеробные, каминный и фитнес-залы.